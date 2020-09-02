На ремонті залізничних вагонів запорізька фірма недоплатила державі понад шість мільйонів

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Запорізькій області спільно зі слідчим управлінням фіскальної служби регіону та СБУ викрили схему незаконного заволодіння грошима при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту залізничних вагонів.
Упродовж 2018-2020 років філія однієї з українських транспортних компаній виділила кошти на суму понад 100 мільйонів гривень на ремонт пасажирських вагонів. Переможцем тендерних торгів стало одне із підприємств Запорізького регіону, яке до виконання робіт залучило субпідрядників не тільки реального сектору економіки, а й фірми з ознаками фіктивності. Тобто частина робіт фактично виконувалась, а решта – існувала лише “на папері”.
Перевіркою встановлено безпідставне завищення вартості продукції, чим нанесені збитки державі у вигляді несплати податків на суму понад 6 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області