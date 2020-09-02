На Запоріжжі підпільно “замішували” сотні кілограмів тютюну для кальянів

На Запоріжжі підпільно "замішували" сотні кілограмів тютюну для кальянів

Слідчі та оперативні співробітники ГУ ДФС у Запорізькій області у взаємодії з працівниками оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області під час розслідування кримінального провадження виявили «підпільний» цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів (сумішей для кальянів).

Встановлено, що мешканець м. Запоріжжя організував і протягом 2020 року здійснював кустарне виготовлення тютюнових сумішей, які реалізовував шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у месенджерах «Viber», «WatsApp» тощо. Також через два спеціалізовані магазини разом з незаконно виготовленою продукцією реалізовувалися тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Під час оглядів за місцями виробництва та збуту тютюнової продукції вилучено кустарно виготовлені тютюнові суміші у кількості 203 кг, суміші для кальянів без марок акцизного податку України, ввезені на митну територію України поза митним контролем у кількості 851 кг,  обладнання, сировину для виготовлення і пакування тютюнової суміші загальною вартістю 3 мільйони 260 тисяч гривень, чорнові записи щодо незаконного збуту. 

Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів. Планується призначити експертизу вилучених речовин.

 

Кримінал