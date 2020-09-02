Вперше станція громадського моніторингу повітря з’явиться в запорізькій школі

В рамках міжнародного проекту «Чисте повітря для України» у співпраці ГО «Дзиґа» (Запоріжжя) та чеської організації «Арніка» (Чехія) станція громадського моніторингу повітря “Oxygen” з’явиться в Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії Запорізької обласної ради (о.Хортиця)
Це перша станція в Запоріжжя, яка встановлюється безпосередньо в навчальному закладі, де цілодобово перебувають діти переважно із захворюваннями серцево-судинної системи. У 2007 році Хортицькому багатопрофільному навчально-реабілітаційному центру надано статус інноваційного закладу, а в 2010 році статус національного освітньо-реабілітаційного центру. З ініціативою про встановлення сучасного датчику виступила Запорізька Екокоаліція. Особливість станцій “Оxygen”, розробниками якої є команда Ecocity (м. Івано-Франківськ) в тому, що крім дрібнодисперсного пилу, який вимірюють вже існуючі станції громадського моніторингу в місті, Oxigen оцінюють зміст в повітрі додаткових небезпечних забруднюючих речовин: діоксид азоту, оксид вуглецю, аміаку, формальдегіду, приземного озону, сумарних органічних речовин.
Під час встановлення станції моніторингу повітря 2 вересня, в середу, о 10:00 для учнів старших класів відбудеться відкритий «Атмосферний урок». Представники Екокоаліції розкажуть про принципи роботи станцій моніторингу, свою діяльність та вплив забруднення повітря на людину та довкілля, можливості розробки наукових та дослідницьких робіт учнями в сфері довкілля.
В умовах адаптивного карантину, увага суспільства та влади сфокусована на збереженні здоров’я людей та дітей, в першу чергу. Встановлення станції моніторингу допоможе відслідковувати стан якості повітря під час навчального процесу та відпочинку дітей у навчальному закладі.