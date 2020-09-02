Запорізька обласна філармонія запрошує на відкриття 81-го концертного сезону!

Кожного року відкриття сезону це справжнє свято високого філармонійного мистецтва. Для вас, дорогі друзі, ми відкриваємо безмежні горизонти музики, поезії, танцю, експериментуємо, створюємо ексклюзивні образи.
Зберігаючи найкращі традиції класичної музики та народної творчості, даруємо цінителям високого мистецтва і меломанам сучасної музики гарний настрій і насолоду. І, не дивлячись на складні умови, сезон 2020-2021 рр. обіцяє бути різноманітним і цікавим.
Вже 4 вересня о 18.00 із радістю чекаємо Вас на першому святковому концерті сезону! У програмі прозвучать найулюбленіші класичні інструментальні та вокальні твори різних епох, музика української високої естради, джазові композиції.
Порадують слухачів яскраві твори відомих віденських класиків: Турецький марш з увертюри «Афінські розвалини» Людвіга ван Бетховена, дует Дон Жуана та Церліни «La ci darem le mano» з опери «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, улюблені оперні арії з опери Жоржа Бізе «Кармен», запальні арії з оперет Франца Легара та Імре Кальмана, всесвітньовідомий твір Лучо Далла «Пам’яті Карузо», твори прославлених українських композиторів Івана Карабиця, Мирослава Скорика та Володимира Івасюка, танцювальні композиції та багато-багато нового.
Своїм талантом слухачів підкорюватимуть солісти та колективи філармонії:
- провідні майстри сцени лауреат премії ім. І. Паторжинського Юлія Якса (сопрано) та Микола Квєтков (тенор);
– Вікторія Шестакова (сопрано), Володимир Машлюк (баритон), Ярослав Николаєв (саксофон, флейта), Сергій Гаврилов (бас), Євген Ковалевський (тенор), Володимир Галіченко (скрипка), Поліна Гонтарь (естрадний вокал), Герман Романченко (естрадний вокал), Анастасія Литвин (естрадний вокал);
– Лариса Гнедиш, Іоланта Дамаскіна, Світлана Зеленська – (партія фортепіано);
– струнний квартет артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – лауреат Міжнародного конкурсу Володимир Галіченко;
– академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь;
– ансамбль бандуристів «Божена», художній керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь;
– диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – Дмитро Мітнік.
У зв’язку із карантином захід відбудеться у одному відділенні. Звертаємося із проханням дотримуватися всіх запобіжних карантинних заходів та розміщуватися у залі з дотриманням відповідної дистанції. Заздалегідь вдячні за розуміння.
ВІДКРИЄМО СЕРЦЕ ВИСОКОМУ МИСТЕЦТВУ!
ДО ЗУСТРІЧІ!