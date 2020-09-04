Альтернатива для курців у подорожах

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Ця продукція містить нікотин і викликає залежність. Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.
Подорожі — це передчуття нових емоцій та цілий багаж вражень. Однак курцям вони можуть доставляти чимало дискомфорту. Довгі перельоти, нічні поїзди та тривала дорога в автобусах не дозволяють отримати порцію нікотину. Та й після, в будь-якому містечку доводиться шукати спеціальні місця для куріння, які є далеко не скрізь.
Завдяки інноваційним розробкам “Бритіш Американ Тобакко” розв’язати проблему стало досить просто. Потрібно лише купити VELO на сайті https://go-velo.com.ua і забути про обмеження для повнолітніх споживачів нікотину.
Що таке нікотинові паучі без тютюну VELO
Нікотинові паучі — новинка на українському ринку. Продукт прийшов до нас із холодних скандинавських країн, де вже давно поширений. Паучі являють собою невеликі подушечки для перорального застосування. Розмістіть один з них між губою та яснами й отримуйте нікотинову стимуляцію. Без диму, попелу і неприємного запаху. Скрізь, без обмежень.
Продукція не містить тютюну, тому не залишає неприємного запаху після використання. Крім того, хоч ви й відчуваєте пауч у роті — ніхто навколо не помічає, що ви отримуєте нікотин.
Серед інших переваг VELO:
- Чарівна посмішка. Паучі не змінюють колір зубної емалі й не залишають наліт.
- Мобільність. Упаковка має спеціальний відсік для використаних паучів, вам не потрібно терміново шукати смітник і думати, як їх утилізувати.
- Жодного дискомфорту для оточення. Немає диму, немає запаху, немає попелу — ніяких незручностей для людей навколо. Використовувати VELO можна навіть у безпосередній близькості до тих, хто не курить.
- Вільні руки. Невеликий розмір паучів робить їх зовсім непомітними. Ви можете розмовляти та займатися своїми справами, а ваші руки при цьому залишаються вільними.
Усе це робить нікотинові паучі VELO зручною альтернативою курінню під час подорожей.
Як це працює
Самі паучі складаються з якісних інгредієнтів, серед яких:
- нікотин;
- ароматизатор;
- підсолоджувачі;
- вода.
Маючи скандинавський характер, VELO не любить нічого зайвого. Стриманий і лаконічний, продуктивний і прогресивний. Його характер проявляється в якісних інгредієнтах і неповторних смаках: освіжаюча ягода, солодка або крижана м’ята, тропічні фрукти.
Процес споживання також простий: пауч необхідно розмістити між губою і верхніми яснами. Тримати продукт слід від 10 хвилин до півгодини. За цей час відбувається нікотинове насичення через капіляри, розташовані близько до ясен. Про вивільнення нікотину свідчить легке поколювання, яке є абсолютно нормальним і минає досить швидко.
VELO дозволяє отримати нікотин у будь-якій ситуації — тоді, коли це зручно саме вам.