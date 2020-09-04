Глибокий насичений смак із девайсом gloтм hyper

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Дана продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.
Ми постійно шукаємо нові рішення, щоби ви змогли користуватися більш зручними, приємними й вдосконаленими пристроями. Пристрій для нагрівання тютюну gloтм hyper поєднує усі ці якості воєдино, дозволяючи значно урізноманітнити сеанси споживання тютюновмісних стіків neo. Девайс gloтм hyper https://myglo.com.ua/pages/glo-hyper призначений для стіків нового формату, що містять ще більше оригінальних смаків. Але це не єдина перевага пристрою.
Що нового в gloтм hyper
Компанія «Бритіш Американ Тобакко» постаралася запропонувати споживачам щось неординарне, вивести свої девайси на новий рівень, тому створила пристрої, у яких використовується новий вид нагрівання, а саме — індукційне. Для того, щоб бути в перших рядах тих, хто випробує всі переваги нової моделі пристрою для нагрівання тютюну, варто придбати Starter kit gloтм hyper (стартовий набір). Ви отримаєте оновлений пристрій та стіки, що містять ще більше добірного тютюну і смакових варіацій (класичні, з капсулою або фільтром із солодким присмаком). Стартовий набір gloтм hyper дозволяє розкрити аромат і відчути смак з тією інтенсивністю, яка підходить саме Вам, завдяки можливості вибрати режим нагрівання.
У чому різниця між девайсами
Перше, на що звертаєш увагу — сучасний дизайн і яскраві насичені кольори. До того ж при виготовленні використовували спеціальне покриття Soft Touch1, що дозволяє користуватися девайсом, отримуючи приємні тактильні відчуття. Персоналізувати девайс також можна за допомогою стильних аксесуарів, виконаних із різних матеріалів. Комплект gloтм hyper+стіки занурюють у світ нестандартних фарб і смаків.
Що ж стосується внутрішніх змін — індукційна технологія нагрівання дозволяє самостійно регулювати ступінь інтенсивності нагрівання залежно від особистих уподобань споживача. Девайс має два робочих режими (Standard або Boost), за допомогою яких ви вирішуєте, як сильно і як швидко пристрій нагріває стік. Залежно від цього інтенсивність смаку також буде змінюватися на ваш розсуд. Деталі можна дізнатися на офіційному сайті.
Що стосується стіків2 для девайсу, лінійка поповнилася новими яскравими смаками і оригінальними поєднаннями. Поряд із класичним м’яким смаком чистого тютюну, в лінійці наявні стіки з ягідними і тропічними нотками. Змінити аромат легко — достатньо одного кліку і капсула дасть відчути нові відтінки смаку. Для особливих поціновувачів у стіки Brilliant Berry, Terracotta Tobacco та Magnetic Pineapple ще й додано фільтр із солодким присмаком. На відміну від стіків формата nano, нові стікі для hyper містять на 30% більше добірного тютюну.
Керуйте усіма процесами, зокрема інтенсивністю смаку та швидкістю нагрівання стіка, які отримуєте при використанні gloтм hyper.
1 Покриття Soft Touch доступно у моделях glo™ hyper, окрім пристрою у білому кольорі
2 Тютюновмісні вироби не є цілком безпечними та викликають звикання.