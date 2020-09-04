Коротка історія становлення інтернету

Сьогодні інтернет є практично в кожному будинку. Це всесвітня павутина, до складу якої входять комп’ютери і локальні мережі, які використовуються для зберігання, обробки і передачі даних. Як показує статистика, сьогодні більше 50% всього населення Землі підключені до мережі. В останні 15 років поширення інтернету стало можливим за рахунок розвитку соціальних сервісів і здешевлення трафіку. Також була значно спрощена процедура підключення.
Коротенько про появу концепції
На сьогоднішній день отримати доступ до Всесвітньої павутини не складно. Багато компаній, що надають доступ, в тому числі «Інформаційні Технології» https://www.it-tv.org/inet, забезпечують швидке і якісне підключення за невисокими цінами. Але такі можливості пропонувалися користувачам не завжди.
Наприклад, перші ПК були підключені між собою в далекому 1969 році. Тоді це були комп’ютери корпорації ARPA, в яких обсяг оперативної пам’яті становив 24 кілобайт. На той момент відстань між двома підключеними комп’ютерами склала 640 км. Через два роки, в 1971, з’явилася перша програма для відправки та отримання електронних листів. У той час були розроблені перші дошки оголошень, а також створені новинні розсилки.
Фонд Науки США склав конкуренцію корпорації ARPA в 1984 році. Фахівці цієї компанії створили величезну на той момент мережу між університетами. У неї входили дрібні локальні групи. На той момент загальна кількість підключених ПК збільшилася до 10 тисяч. Однією з особливостей нової мережі була висока пропускна здатність, що дозволяла передавати великий обсяг даних.
Ще через кілька років був розроблений протокол IRC. Завдяки його появі у людей з’явилася можливість спілкування в Інтернеті, також були створені перші чати. У 1989 році була висунута ідея Всесвітньої павутини, яка могла б об’єднати користувачів зі всієї планети в одну мережу. Тоді фахівці з європейського Ради з ядерних досліджень почали розробку протоколу НТТР і мови розмітки HTML.
Сучасний виток
Через 2 роки, в 1991, люди вже могли підключитися до Мережі. На той момент для роботи в Інтернеті застосовувалися в основному телефонні лінії. Але тоді ще браузерів не було, а перший з’явився тільки через рік. Це була програма NCSA. Ще через два роки маршрутизацією трафіку займалися не суперкомп’ютери, а мережеві компанії.
У 90-х роках частиною Всесвітньої павутини стали велика частина працюючих на той момент комп’ютерних та локальних мереж, але частина з них так і залишалася відокремленою. Ця концепція набула популярності за рахунок того, що у подібних систем було відсутнє керівництво. Всі стандарти і протоколи були відкритими, тому Інтернет отримав незалежність від бізнесу. До початку 2000-х років у Всесвітню павутину входило вже більше 10 мільйонів комп’ютерів.
Особливості вибору провайдера
Критерії, які слід враховувати при виборі провайдера:
- Якість послуг, що надаються і вартість тарифів. Зрозуміло, кожному хочеться знайти компанію з більш дешевими тарифами. Але не завжди низькі ціни відповідають високій якості.
- Наявність додаткових можливостей. Крім доступу до Мережі, компанія може надавати безліч інших послуг, наприклад, цифрове телебачення.
- Наявність живого і оновлюваного веб-сайту. У будь-якого провайдера він повинен бути.
- Цілодобова робота відділу техпідтримки. Чим більш кваліфікованою вона є, тим швидше будуть усуватися збої в підключенні.
- Про якість роботи фірми можуть повідомити відгуки інших користувачів.