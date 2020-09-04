На Запоріжжі конфіскували 230 літрів фальсифікованого спирту

Фахівці слідчих та оперативних підрозділів ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення спирту і фальсифікованих алкогольних напоїв провели обшуки у м. Мелітополь.
За результатами проведених заходів вилучено 230 літрів спиртовмісної рідини, 9,5 тон сировини для виготовлення спирту (браги), а також обладнання для виготовлення спирту – 2 ректифікаційні і бражну колони.
Призначено експертизу вилученої рідини.
Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.