Навчатися на підготовчих курсах ЗНУ запрошують не лише учнів шкіл, але й студентів коледжів і профтехучилищ

У Запорізькому національному університеті 25 серпня стартував прийом заяв на 8-місячні курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та творчих конкурсів. Форми навчання на курсах – вечірня, заочна та дистанційна. Вони розраховані не лише на старшокласників загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, але й на студентів коледжів і профтехучилищ, які прагнуть підготуватись до успішного проходження обов’язкового ЗНО. Зареєструватись і заповнити електронну заявку можна на сайті університету: http://sites.znu.edu.ua/vdpp/4200.ukr.html
Тривалість занять – із 14 вересня 2020 року до 16 травня 2021 року.
Програма курсів розрахована на 8 місяців підготовки до ЗНО майже з усіх предметів. Підготуватись можна з одного або декількох предметів.
Предмети, за якими можна підготуватись до складання ЗНО:
– Українська мова та література
– Історія України
– Англійська мова
– Математика
– Фізика
– Біологія
– Хімія
– Німецька мова
– Географія
– Творчий конкурс (вокал, хореографія, сценічне мистецтво, дизайн, архітектура).
За умови обрання для підготовки на курсах трьох конкурсних предметів, які визначені Умовами вступу 2020 на спеціальності Середня освіта (Математика), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), Біологія, Екологія, Хімія, Фізика та Астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали, Математика, Лісове господарство, Галузеве машинобудування, Металургія, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Будівництво та цивільна інженерія, Технології захисту навколишнього середовища, Цивільна безпека, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електроніка, Теплоенергетика, Гідроенергетика, Мікро- та наносистемна техніка, випускники курсів мають можливість отримати до 10 додаткових балів при вступі до Запорізького національного університету. Після закінчення підготовчих курсів слухачі, які успішно склали підсумкову атестацію, отримують свідоцтво.
Заняття на курсах проводять висококваліфіковані та досвідчені викладачі, які здійснюють профільне та спеціалізоване навчання і фундаментальну підготовку випускників закладів загальної середньої освіти до складання ЗНО та проходження творчих конкурсів. Якісна підготовка і спілкування майбутніх вступників із висококваліфікованими викладачами допомагає адаптуватись до навчання в закладі вищої освіти.
Для зарахування на підготовчі курси необхідно подати такі документи:
- заяву про зарахування на підготовчі курси,
- 1 фото 3х4,
- ксерокопію паспорта,
- довідку із закладу освіти,
- копію квитанції про оплату.
Вартість за весь період навчання за один предмет:
– вечірня форма навчання – 1 100 грн
– заочна форма навчання – 550 грн
– дистанційна форма навчання – 550 грн
Для відвідування занять на підготовчих курсах слухачі курсів можуть обрати один із корпусів Запорізького національного університету, відповідно до місця проживання: навчальний корпус № 2 Запорізького національного університету (адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б) або Л-корпус Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету (адреса: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10).
За детальною інформацією щодо підготовчих курсів можна звернутись до відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Запорізького національного університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б, каб. 204, 209, навчальний корпус № 2, тел.: (061) 289-12-96, e-mail: vdpp_znu@ukr.net , телеграм-канал: https://t.me/VDPP_ZNU
Якісна підготовка слухачів на курсах Запорізького національного університету – запорука успішного складання ЗНО та вступу до закладу вищої освіти!