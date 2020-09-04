Всі індустріальні парки України в твоєму телефоні

Безкоштовний iOS додаток Investukraine https://apps.apple.com/sk/app/investukraine-ip/id1464571582?l=sk про індустріальні парки України для мобільних телефонів розробив у вільний час девелопер зі Словаччини – Сергій Страйняк.
Цей додаток відображає не тільки індустріальні парки України, а й також її інвестиційний потенціал.
Його дідусь був родом з України, з Тернопільщини. Тому, як хоббі, він вирішив створити цей безкоштовний додаток саме для України, щоби підтримати та показати світу безмежні інвестиційні можливості України за допомогою сучасних технологій.
- Мені подобається Україна, – каже пан Сергій. – Я відвідував її не раз. Раніше я працював у SARIO (Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі), зараз я працюю в галузі ІТ як тестовий дизайнер, а у вільний час я розробник iOS.Мені прийшла ідея поєднати свої ІТ-навички з інвестиційним досвідом, тому я зв’язався з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, якщо я можу подати таку заявку і якщо вони дадуть мені дані про індустріальні парки. Вони були дуже охочі і надали мені всі дані, оновлення (фотографії індустріальних парків, інформацію тощо). Додаток створено безкоштовно, у вільний час, але з любов’ю до цієі тематики. Додаток розроблений в основному для пристроїв iPhone / iPad (оскільки багато керівників та фінансових директорів використовують iphone), додаток також має статистичні дані, які я надсилаю до міністерства – щоб знати, з якої країни він найбільше завантажений. Це реальна програма, яка буде оновлюватися в найближчі місяці / роки і представлятиме сучасний інвестиційний потенціал України та промислові парки, оскільки інновації та сучасні технології є частиною інвестиційного світу.
Додаток має велику перспективу, оскільки сучасні технології рухають світ. Є також версія для Android (але дуже проста). Розробник передбачає працювати над кращими версіями для посередництва для Android. Цей додаток для iPhone зробить інвестиційний потенціал країни видимим в Україні, оскільки кожен, хто має пристрій iPhone, може завантажити його безкоштовно та поділитися ним у всіх соціальних мережах / ЗМІ.
- Мій прадід був українцем (Корнель Футей) з Тернополя, Україна. У віці 27 років він поїхав до Чехословаччини, де одружився, а потім поїхав працювати в Аргентину. (близько 1930 р.) У мене також є родина, яка живе в Бучаку. У нас є українське коріння в сім’ї, – розповідає пан Сергій. – Мені подобається Україна. Я відвідав Закарпаття, Львів та 140 км поза Львовом. У мене також є українська подруга, яка живе зі мною. Коли я відвідав Україну, побачив потенціал, який має ця країна, а також багато бідних людей, які були б вдячні іноземним інвесторам. У мене українське коріння, і я відчував, що робити добру справу для України має для мене сенс. Україна має дуже великий потенціал, який ще чекає. І я думаю, що Україна розвиватиметься в найближчі роки, і я хочу в цьому допомогти.
Додаток вже розміщений також і на вебсайті Canadian – ukraininan chamber of commerce:
http://ukraine-trade-and-investment-portal.com/invest-in-ukraine/industrial-parks/?fbclid=IwAR0E2HT75PCak3mpnwCChtP7WwzeypmpXwfVroaJxZ22EN_oWLgLnHCnwlI
додаток:
https://apps.apple.com/sk/app/investukraine-ip/id1464571582?l=sk
Linkedin:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/sergej-strajnak-phd-6b3a7380
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