Запоріжці спрямували на пенсійне і соціальне забезпечення 5,6 мільярда

У січні-серпні запорізькі платники податків спрямували до пенсійного і соціальних фондів 5 мільярдів 636 мільйонів гривень єдиного внеску (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 250 мільйонів перевищила надходження аналогічного періоду 2019 року.
Найбільшими платникам єдиного внеску стали компанії і підприємці обласного центру, які забезпечили 2 мільярди 924 мільйони. Від суб’єктів господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 872 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 521,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 382,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 157 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 154 мільйони, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 149,5 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 145 мільйонів тощо.
Всього у Запорізькій області зареєстровано 174174 платника єдиного внеску, серед яких 51755 юридичних осіб та 122419 фізичних осіб, що разом на 3077 більше, ніж минулого року.
Нагадаємо, згідно із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 25.08.2020 №822-ІХ з 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати підвищено до 5 тисяч гривень. Відповідно, це зростання впливає на мінімальний розмір єдиного внеску, ставка якого складає 22 відсотки.
Головне управління ДПС у Запорізькій області