Ринок праці Запорізької області

Станом на 04 вересня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,7 тис. осіб, з них 16,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 04 вересня 2020 року – 2238 одиниць (у м. Запоріжжі – 1366 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку вересня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 192 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 215 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.