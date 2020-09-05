Ринок праці Запорізької області

Ринок праці Запорізької області

Станом на 04 вересня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,7 тис. осіб, з них 16,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

 

 

Кількість актуальних вакансій станом на 04 вересня 2020 року – 2238 одиниць  (у м. Запоріжжі  – 1366 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).

 

 

З початку вересня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 19громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 215 безробітних осіб, які перебували на обліку.

 

 

 

 

 

Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.

 

 

 

 

Суспільство