У колективах податкової служби проведено 55 антикорупційних заходів

З початку року фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Запорізькій області провели три службові перевірки щодо причетності посадових осіб податкової служби регіону до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. У результаті викладена інформація знайшла своє підтвердження.
Також за цей час розглянуто шість повідомлень стосовно можливого недотримання норм антикорупційного законодавства працівниками органів ДПС області.
Для запобігання корупційних діянь та інших правопорушень в колективах податкової служби проведено 13 тематичних лекцій. Крім того, організовано роз’яснювальну роботу з 42 кандидатами, які претендували на зайняття вакантних посад категорії “Б” та “В” у ГУ ДПС у Запорізькій області, щодо необхідності дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції” та з метою виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню.
Також фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції проводять індивідуальні консультації працівників податкової, під час яких роз’яснюють положення антикорупційного законодавства.
Нагадаємо, про факти недотримання співробітниками ДПС регіону правил етичної поведінки можна дистанційно повідомляти на електронну адресу zp01.corruption@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації) або за телефонами: (061) 219-05-21 та 219-05-74.
Головне управління ДПС у Запорізькій області