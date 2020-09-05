Заступниця начальника служби пробації Запоріжжя взяла участь у круглому столі «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії»

2 вересня заступник начальника філії Центру пробації в Запорізькій області Ірина Федорець взяла участь у круглому столі «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії, пов’язаної з COVID-19». Захід проводився благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя».
Мета зустрічі є інформування партнерів та зацікавлених осіб про старт реалізації проєкту в місті Запоріжжя із забезпечення доступу до соціальних послуг бездомних, звільнених осіб та осіб, права яких були порушені умовами, які викликані пандемією COVID-19 та обговорення можливостей спільної співпраці в рамках проєкту.
Участь у круглому столі взяли представники неурядового сектору, Департаменту соціального захисту населення, Управління соціального захисту населення, Територіального центру соціального обслуговування, обласного і міського центрів зайнятості.
Ірина Федорець доповіла присутнім про соціально-демографічний стан суб’єктів пробації, серед яких є особи без визначеного місця проживання та які потребують додаткових форм роботи під час карантину.
Присутні активно обговорили можливості співпраці для забезпечення доступу до соціальних послуг бездомних, звільнених осіб та осіб, права яких були порушені умовами, які викликала епідемія. Організатори в межах компетенції надали роз’яснення учасникам круглого столу на питання, які їх цікавили, вислухали й врахували пропозиції учасників.
Філія Центру пробації в Запорізькій області