Театральний фестиваль «Казки України» роздав нагороди

Днями завершився ІІІ Всеукраїнський відкритий театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казки України». Участь у події взяли 17 колективів із 11 областей України.
Карантин, спровокований пандемією COVID-19, став причиною скасування багатьох мистецьких заходів, але театральний фестиваль «Казки України» не з їхнього числа. Здобувши підтримку від Українського культурного фонду, громадська організація «ФОРУМ-АРТ» адаптувала подію до нових зовнішніх обставин.
Як і раніше, до участі були запрошені дитячі та юнацькі театри, театри за участю дітей з інвалідністю та інклюзивні театри, театральні гуртки, студії зі всієї України. Спеціальним гостем фестивалю став відомий казкар Сашко Лірник. Оргкомітет отримав 28 заявок і відібрав 17 з них: 16 вистав-казок потрапили в основну «казкову» програму, а 1 спектакль – затверджений поза програмою, оскільки за жанром не є казкою, але привернув увагу журі як цікава творча робота.
У минулі роки перегляд вистав відбувався у бердянському клубі «Маяк», але 2020 року глядацька зала – це екрани комп’ютерів та смартфонів. Відеозаписи спектаклів були завантажені на офіційний YouTube-канал «Казок України», всіх небайдужих запрошували голосувати за свого фаворита лайком.
Основні події фестивалю відбувалися онлайн 28, 29 та 30 серпня. Програма була насиченою: 2 круглих столи, 4 майстер-класи від членів журі, 17 обговорень вистав і спецподія – показ спектаклю онлайн. На зв’язку з онлайн-студією були Бердянськ, Запоріжжя, Київ, Івано-Франківськ, Суми, Мінськ та всі міста вистав-учасниць. Участь у активностях фестивалю була безоплатною, тому долучитися до мистецьких заходів міг кожен охочий. Згідно зі статистикою YouTube, вистави та онлайн-події фестивалю подивилися більше 11 тисяч глядачів.
Дипломи театрального фестивалю «Казки України» отримали всі учасники. Члени журі відзначили унікальною номінацією кожен колектив, адже одна з цілей події – спонукати дітей до творчості, надихати і підтримувати юних акторів.
Донік Ольга
Фото Дмитро Краснокутський