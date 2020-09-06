Всеукраїнська акція протесту підприємців відбудеться 7 вересня

Шановні підприємці, представники ЗМІ, активні та небайдужі запорожці!
Тиск влади на бізнес посилюється. З метою протидії цьому 7 вересня у всіх регіонах України відбудеться Всеукраїнська акція протесту.
У Запоріжжі також пройде мирна протестна акція. Час і місце проведення заходу: 7 вересаня (понеділок), початок об 11-00, біля Запорізької облдержадміністрації (площа Фестивальна).
Учасники акції протестуватимуть проти законів №128, 129 і 367, які впроваджують загальну фіскалізацію, кешбек, РРО та вимогу обов’язкової наявності всіх первинних документів.
Ми вимагаємо скасування цих законів, які знищують малий і середній бізнес на догоду олігархам.
Ми проти знищення спрощеної системи оподаткування та величезних штрафів за відсутність первинних документів !
Єднаймося заради порятунку малого і середнього бізнесу!
Оргкомітет Всеукраїнської акції протесту підприємців