Всеукраїнська акція протесту підприємців відбудеться 7 вересня

Всеукраїнська акція протесту підприємців відбудеться 7 вересня

Шановні підприємці, представники ЗМІ, активні та небайдужі запорожці!

Тиск влади на бізнес посилюється. З метою протидії цьому 7 вересня  у всіх регіонах України відбудеться Всеукраїнська акція протесту.

У Запоріжжі також пройде мирна протестна акція. Час і місце проведення заходу: 7 вересаня (понеділок), початок об 11-00,  біля Запорізької облдержадміністрації (площа Фестивальна).

Учасники акції протестуватимуть проти законів №128, 129 і 367, які впроваджують загальну фіскалізацію, кешбек, РРО та вимогу обов’язкової наявності всіх первинних документів.

Ми вимагаємо скасування цих законів, які знищують малий і середній бізнес на догоду олігархам.

Ми проти знищення спрощеної системи оподаткування та величезних штрафів за відсутність первинних документів !

 Єднаймося заради порятунку малого і середнього бізнесу!

 

Оргкомітет Всеукраїнської акції протесту підприємців

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