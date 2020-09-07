Начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Ващенко проводить пряму телефонну лінію

У вівторок, 8 вересня 2020 року відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої громадяни можуть повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, в організаціях і закладах регіону. Також можна отримати роз’яснення відносно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби.
З 10.00 до 11.00 години на прямому зв’язку з громадянами за номером (061) 764-86-70 буде спілкуватися начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко, відповідати на запитання. Чекаємо на ваші дзвінки.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області