ТОВ «Запоріжгаз Збут» розрахувався з «Нафтогазом» на 136%

З початку 2020 року ТОВ «Запоріжгаз Збут» розрахувався з НАК «Нафтогаз» на 136%. «Постачальник газу отримав від НАК «Нафтогаз України» по договору населення блакитного палива на суму 351 674 млн грн, а перерахував НАКу 479 588 млн грн, що складає 136%», — про це розповів директор газопостачальної компанії Владислав Вітютін.
Борг компанії перед НАК «Нафтогаз» на даний момент становить 910 376 млн грн. За словами керівника ТОВ «Запоріжгаз Збут», це пов’язано, в тому числі, із низьким рівнем розрахунків населення за спожитий природний газ. Споживачі розрахувалися із постачальником газу на 130%, сплативши 888,5 млн грн.
Борг жителів Запорізької області – клієнтів компанії за спожите блакитне паливо станом на липень включно складає 932 млн грн.
ТОВ «Запоріжгаз Збут» обслуговує близько 490 тисяч клієнтів по Запорізькій області. У їх числі побутові споживачі і юридичні особи. Понад 70% клієнтів компанії мають борги за спожитий газ — понад 340 тисяч споживачів.
ТОВ «Запорігаз Збут» забезпечує безперебійне постачання газу своїм клієнтам, в повному обсязі виконуючи свої зобов’язання. У компанії нагадують, що оплатити спожитий ресурс можна зі смартфону через наступні сервіси:
- Особистий кабінет на порталі 104.ua,
- мобільний додаток 104Mobile (Android) і 104Mobile Light (IPhone),
- чат-бот 7104ua у Viber,
- СМС за номером 7104,
- за телефоном 0612287404.
Клієнти, які мають заборгованість, також можуть скористатися послугою реструктуризації до 1 жовтня 2020 року, та сплатити борг частинами. Оформлюється договір реструктуризації в Центрі обслуговування клієнтів у фахівця ТОВ «Запоріжгаз Збут».