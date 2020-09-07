Три кроки, які наблизять вас до максимально дистанційної взаємодії з податковою службою

Три кроки, які наблизять вас до максимально дистанційної взаємодії з податковою службою

Сьогодні щоб вирішити конкретне податкове питання не обов’язково кудись телефонувати або йти. Достатньо стати користувачем електронних  сервісів. Тим більше, найближчим часом функціонал Електронного кабінету платника істотно розшириться.

Завдяки останнім змінам у законодавстві (08.08.2020 набрав чинності Закон України від 14.07.2020 № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців»), буде скасований договір про визнання електронних документів для реєстрації в Електронному кабінеті платника. Також передбачається, що в ньому відображатимуться податкові повідомлення-рішення. Крім того, контролюючий орган буде вести листування з платниками податків в електронній формі. Однак, це стане можливим лише у випадку, якщо платник подав заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет. Наша покрокова інструкція допоможе вам зорієнтуватися.

 Ще не користувались Електронним кабінетом платника? Долучайтесь!

 

Суспільство