Врятуємо «Запорізьку правду»!

Звернення голови Запорозького обласного Конгресу української інтелігенції Арнольда Сокульського до запорізької громади
Шановні друзі! Газета «Запорізька правда» супроводжує нас все життя. Її було засновано 3 листопада 1917 року як орган ради робітничих, селянських і солдатських депутатів. Її змістовність, об’єктивність, чудова мовна культура, знайомство з незабутніми українськими поетами, письменниками журналістами, тільки в останні десятиріччя це такі гучні імена, як Микола Лиходід, Анатолій Рекубрацький, Василь Сергієнко( Герой небесної Сотні), Микола Киценко, Пилип Юрик і чимало інших видатних постатей, – хто вів літопис історії Запорізького краю, творив наш запорозький характер, сприяв гармонізації українського духовного простору.
Нині кожний номер газети, яка віднедавна. З відомих вам причин( адже Запорізька обласна рада й досі не виконала Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ, а згодом не виконала і відповідне рішення Третього апеляційного адміністративного суду у м.Дніпро) має назву «ПравдаЗП»(« обласна газета «Запорізька правда») наче відгороджує нас від хаосу і безладдя, надає нам змістовну і правдиву інформацію для нашого усвідомлення сучасності, укріплює нас в нашому прагненні до цивілізаційних змін на засадах української державності і патріотизму.
У 2017 «ЗП» виповнилося 100 років, чимало її читачів не можуть з нею розстатися. А зберегти наш український часопис може тільки наша підтримка – передплата на 2021 рік, яка розпочнеться невдовзі.
Дорогі українці! Шановні запоріжці! Земляки!
Підтримаємо і врятуємо нашу газету! Передплатіть видання і забезпечте собі надійного друга, розумного співрозмовника, доброго натхненника на подвиги в ім’я української спільноти.
З повагою до вас,
А.Л. Сокульський ,
голова Запорозького обласного
Конгресу української інтелігенції.
07.09.2020.
Від редакції
Щиро дякуємо доброму другові нашого видання пану Арнольду Сокульському за визнання нашої праці.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp