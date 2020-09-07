Врятуємо «Запорізьку правду»!

Врятуємо «Запорізьку правду»!

Звернення  голови Запорозького обласного Конгресу української інтелігенції Арнольда  Сокульського до запорізької громади

 

 

Шановні друзі!  Газета «Запорізька правда» супроводжує нас все життя. Її було засновано 3 листопада 1917 року як орган  ради  робітничих, селянських і солдатських депутатів. Її змістовність, об’єктивність, чудова мовна культура, знайомство з незабутніми українськими поетами, письменниками журналістами, тільки в останні десятиріччя це такі гучні імена, як  Микола Лиходід, Анатолій Рекубрацький, Василь Сергієнко( Герой небесної Сотні), Микола Киценко, Пилип Юрик і чимало інших видатних постатей,   –  хто вів літопис історії Запорізького краю, творив наш запорозький  характер, сприяв гармонізації українського духовного простору.

Нині кожний номер газети, яка віднедавна. З відомих вам причин( адже Запорізька обласна рада й досі не виконала Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ, а згодом не виконала і відповідне рішення Третього апеляційного адміністративного суду у м.Дніпро) має назву «ПравдаЗП»(« обласна газета «Запорізька правда») наче  відгороджує нас від хаосу і безладдя, надає нам змістовну і правдиву інформацію для нашого усвідомлення сучасності, укріплює нас в нашому прагненні до цивілізаційних змін на засадах української державності і патріотизму.

У  2017  «ЗП»  виповнилося 100 років, чимало її читачів  не можуть з нею розстатися. А зберегти наш український часопис може тільки наша підтримка –  передплата  на 2021 рік, яка розпочнеться невдовзі.

Дорогі українці! Шановні запоріжці! Земляки!

Підтримаємо  і врятуємо нашу газету! Передплатіть видання і забезпечте собі надійного друга, розумного співрозмовника, доброго натхненника на подвиги в ім’я української спільноти.

 

 

З повагою до вас,

А.Л. Сокульський ,

голова Запорозького обласного

Конгресу української інтелігенції.

07.09.2020.

 

Від редакції

Щиро дякуємо доброму другові нашого видання пану Арнольду Сокульському за визнання нашої праці.

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

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