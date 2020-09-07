Запорізькі підприємці і компанії сплатили до бюджетів 11 мільярдів

За вісім місяців запорізькі платники податків спрямували до бюджетів усіх рівнів 11 мільярдів 446 мільйонів гривень, що на 406 мільйонів 400 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, до державного бюджету надійшло 5 мільярдів 224 мільйони гривень, це на 250 мільйонів більше, ніж було сплачено у січні-серпні 2019 року.
Так, компанії і підприємці регіону з початку року перерахували до держскарбниці 2 мільярди 485 мільйонів гривень податку на додану вартість, перевищивши минулорічні показники на 277 мільйонів або на 12,5 відсотка.
З доходів запоріжців бюджет отримав 1 мільярд 330,6 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року показники надходжень податку на доходи фізичних осіб зросли на 71,4 мільйона або майже на 6 відсотків.
Від роботодавців і мешканців області надійшло 422,2 мільйона гривень військового збору, що майже на 18 мільйонів або на 4,4 відсотка більше, ніж торік.
Крім того, запорізькі підприємства у січні-серпні сплатили 244,6 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 104,6 мільйона гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області