Концерт в умовах карантину: виконавці в ударі, публіка – у захваті

Радість, щастя, натхнення, пристрасть, величезна позитивна енергетика – саме такі емоції були у всіх гостей концертного залу імені М.І. Глінки 4 вересня на концерті, на який однаково чекали і артисти, і публіка. Цією гучною подією Запорізька обласна філармонія відкрила свій 81-й концертний сезон!
Кожен концертний сезон – це визначна подія у мистецькому житті нашого регіону, тому що кожна програма – це плоди майстерності й старанної праці десятків артистів та всього творчого колективу філармонії, які ретельно готуються до зустрічі з улюбленими шанувальниками музичного мистецтва.
Цього вечора слухачі насолоджувалися перлинами світової класики та популярними зарубіжними й вітчизняними композиціями. Звучала музика ювіляра цього року Людвига ван Бетховена, В. А. Моцарта, Дж. Бізе, Ф. Легара, Р. Штрауса, І. Поклада, В. Івасюка, М. Скорика, та інших.
Щирими оплесками слухачі зустрічали драйвовий Диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – Дмитро Мітнік. Колектив виконав відомі джазові композиції та обробки народних пісень. Неперевершеним вокалом музичний чоловічий колектив доповнила солістка філармонії, провідна майстриня сцени чарівна Юлія Якса. Ніжні, ліричні мелодії звучали у виконанні ансамблю бандуристів «Божена», у супроводі заслуженого артиста України Віталія Солом’янчука (ударні) та артиста академічного симфонічного оркестру Сергія Новікова (пан-флейта). Керівниця «Божени» – заслужена артистка України Ольга Беженарь подарувала публіці прекрасні миттєвості неперевершеної насолоди високим фольклорним мистецтвом гри на бандурі.
Виключний талант, блискучу хореографію та зворушливий хоровий спів представив академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художня керівниця – заслужена діячка мистецтв України Лілія Гринь. Колектив дивував гостей поєднанням народної та джазової музики, продемонстрував яскравий світ фольклору і національних традицій.
Наповнювали присутніх позитивними емоціями провідні солісти філармонії Микола Квєтков (тенор), Поліна Гонтарь (сопрано), Вікторія Шестакова (сопрано), Анастасія Литвин (сопрано), Володимир Машлюк (баритон), Євген Ковалевський (тенор), Ярослав Николаєв (саксофон), партія фортепіано – Іоланта Дамаскіна, Лариса Гнедиш, Світлана Зеленська та струнний квінтет у складі: Володимир Галіченко (скрипка), Олег Попруженко (альт), Андрій Мамчур (скрипка), Оксана Олійник (віолончель), Дмитро Саверов (контрабас).Ведучі концерту – музикознавиця Світлана Холод та артист розмовного жанру Юлій Гаврилов.
Важко виділити, який номер програми був найкращим, адже кожен неповторний у своєму стилі й виконанні. Публіка вшановувала артистів бурхливими оплесками та вигуками «браво».
Мистецький захід проходив з дотриманням всіх запобіжних карантинних заходів: на вході проводився температурний скринінг і дезінфекція рук, глядачі у залі сиділи з дотриманням відповідної дистанції. Персонал філармонії і гості суворо дотримувалися маскового режиму.
На жаль, в умовах карантину не всі охочі змогли потрапити на концерт, адже кількість місць була обмежена. Та ми з радістю чекаємо на зустріч на наступних концертах колективів філармонії. Вже 12 вересня відбудеться відкриття 64 симфонічного сезону, де прозвучать визнаний хіт світової балетної та симфонічної скарбниці – «Кармен-сюїта» Ж. Бізе-Р. Щедріна та Симфонічна сюїта «Шехерезада» М. Римського-Корсакова.
Валентина Бистрова