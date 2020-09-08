Рекрутинг від центру зайнятості – якісно та оперативно

Вже не перший рік центри зайнятості Запорізької області надають послуги для роботодавців з підбору персоналу по типу рекрутинга.
У сучасних реаліях підприємства дійсно зацікавлені в рекрутинговій формі співпраці з центром зайнятості. По-перше, роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів з великої кількості бажаючих осіб. Адже попередня співбесіда за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами. По-друге, не потрібно витрачати кошти, бо подібна послуга надається саме в центрі зайнятості на безкоштовній основі. По-третє, роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, він може скористатися ресурсами центру зайнятості. По-четверте, наприклад, представникам малого бізнесу не обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу при умові співпраці з центром зайнятості.
Наразі робота з підприємствами триває. Залучаються до співпраці нові підприємства, яким пропонуються послуги, що можуть стати корисними та доцільними. Тільки у цьому році 2147 (656 у м.Запоріжжя) роботодавців скористались послугою рекрутингового підбору персоналу від центів зайнятості. Працедавці надали 5156 (1270 м. Запоріжжя) вакансію.
Робота рекрутинга полягає не лише в підборі фахівців для підприємств, а і у пошуку роботодавців для шукачів роботи. За період проведення експерименту було створено альтернативну базу 6058 (2353 м.Запоріжжя) резюме осіб, які шукають роботу, проведено співбесіди з 4426 (1244 м. Запоріжжя) громадянами. За допомогою рекрутерів працевлаштовані 2052 шукача роботи.
Варто зауважити, що люди, які не перебувають на обліку, теж користуються інформацією фахівців з рекрутингу, охоче погоджуються на співбесіду з роботодавцем та успішно працевлаштовуються.
«Наші фахівці з підбору персоналу по типу рекрутингу, працюють під гаслом «оперативно, якісно, вчасно». Вони опрацьовують заявки та підбирають роботу використовуючи сучасні методи роботи. Ми маємо на меті якнайшвидше наблизити шукачів роботи до роботодавців, та одночасно у повній мірі задовільнити вимоги роботодавців», – розповіла директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.