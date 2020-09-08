Відкриття 64 симфонічного сезону — довгоочікувана подія у житті меломанів Запоріжжя.
Цього року академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді подарує своїм шанувальникам справжню музичну феєрію – найяскравіші твори М.А. Римського- Корсакова та Ж. Бізе- Р. Щедріна.
Чарівний світ країн Сходу, що полонить казками “1000 і 1 ночі”, магічний колорит, стихія моря, пригод та кохання – все це – у 4х частинах симфонічної сюїти Римського – Корсакова “Шехеразада”. Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Олена Ігнатенко (скрипка).
“Кармен- сюїта” Ж. Бізе- Р. Щедріна – визнаний хіт балетної та симфонічної скарбниці. Вже багато років загадковий та фатальний образ Кармен не сходить зі сцен провідних музичних театрів. Вона- вражає, хвилює, полонить та бентежить. Неперевершена музика двох великих композиторів Ж.Бізе-Р.Щедріна, занурить нас у яскравий світ палкої іспанської пристрасті.
Дорогі друзі! Будемо раді зустрічі з вами 12 вересня 2020 року о 18 годині у концертному залі імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії на Відкритті 64 симфонічного сезону!