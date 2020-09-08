Відкриття 64 симфонічного сезону — довгоочікувана подія у житті меломанів Запоріжжя.

Відкриття 64 симфонічного сезону — довгоочікувана подія у житті меломанів Запоріжжя.

Відкриття 64 симфонічного сезону — довгоочікувана подія у житті меломанів Запоріжжя. 

         Цього року академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді подарує своїм шанувальникам справжню музичну феєрію – найяскравіші твори  М.А. Римського- Корсакова та Ж. Бізе- Р. Щедріна. 

         Чарівний світ країн Сходу, що полонить казками “1000 і 1 ночі”, магічний колорит, стихія моря, пригод та  кохання – все це – у 4х частинах симфонічної сюїти Римського – Корсакова “Шехеразада”. Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Олена Ігнатенко (скрипка).

         “Кармен- сюїта” Ж. Бізе- Р. Щедріна –  визнаний хіт балетної та симфонічної скарбниці. Вже багато років загадковий та фатальний образ Кармен не сходить зі сцен провідних музичних театрів. Вона- вражає, хвилює, полонить та бентежить. Неперевершена музика двох великих композиторів Ж.Бізе-Р.Щедріна, занурить нас у яскравий світ палкої іспанської пристрасті.

          Дорогі друзі! Будемо раді зустрічі з вами 12 вересня 2020 року о 18 годині у концертному залі імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії на Відкритті 64 симфонічного сезону!

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