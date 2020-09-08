Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів шість мільярдів

За вісім місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 6 мільярдів 221 мільйон 700 тисяч гривень податків і зборів (без показників великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року запоріжці сплатили майже на 156 мільйонів гривень більше.
Основну частину надходжень місцевих скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб. У січні-серпні було сплачено близько 4 мільярдів гривень ПДФО, що на 214 мільйонів або на 5,7 відсотка більше, ніж торік.
Представники малого і середнього бізнесу направили майже 941 мільйон гривень єдиного податку, збільшивши рівень надходжень до 2019 року на 65,7 мільйона або на 7,5 відсотка. Так, СПД-фізичні особи поповнили бюджети на 682,4 мільйона, СГД-юридичні особи – на 127 мільйонів, агровиробники – на 131,5 мільйона.
З початку року громади отримали 706 мільйонів гривень плати за землю. Зокрема, від юридичних осіб надійшло 514 мільйонів, від фізичних осіб – 192 мільйони.
Крім того, запорізькі компанії і установи перерахували до бюджетів 140 мільйонів рентної плати за використання природних ресурсів, 83,9 мільйона гривень податку на прибуток, 116,7 мільйона гривень акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, понад 89 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області