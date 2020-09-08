Запорізька обласна філармонія: знакові творчі події 81 концертного сезону

81 концертний сезон в Запорізькій обласній філармонії обіцяє бути насиченим і плідним. У перспективі заплановано презентації прем’єрних проєктів і цікаві різножанрові творчі програми. 4 вересня 2020 року Запорозьку обласна філармонія відкрила 81 концертний сезон – яскравий Гранд-концерт став справжнім святом для шанувальників філармонійного мистецтва. До уваги глядачів найкращі солісти та колективи філармонії представили вишуканий симбіоз класичної музики, народної творчості, естрадного мистецтва і джазових стандартів.
Гордістю філармонії є два академічні творчі колективи: академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді та академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” – художній керівник-заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь. Шанувальників класики запрошуємо 12 вересня на Відкриття 64 симфонічного сезону. У виконанні академічного симфонічного оркестру прозвучать шедеври Ж. Бізе-Р.Щедріна “Кармен-сюїта” та М.Римського-Корсакова “Симфонічна сюїта” “Шехеразада”. Також ведеться активна робота з підготовки нових прем’єрних програм.
Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” відкриє концертний сезон 1 жовтня до Міжнародного дня музики. Запрошуємо глядачів на нову креативну програму “Jazz & Folk”.
Ансамбль бандуристів “Божена” готує 2 прем’єри: 7 жовтня – музична програма “Бароко & BANDURA” та 26 жовтня “Кавер-хіти”.
27 вересня в рамках творчого проєкту “Філармонія-дітям” відбудеться прем’єра музично-пізнавальної програми “Рятівники планети”. Також в новому сезоні будуть презентовані нові проєкти для дітей: “Велика музика великих країн. Іспанія” академічного симфонічного оркестру, “Музичні професії” і “Музичний чемодан” за участю провідних артистів філармонії.
Насиченою розважальними заходами буде програма до Нового року, в якій будуть представлені різнопланові святкові дійства як для дорослих, так і для дітей.
З нетерпінням чекаємо зустрічі з нашими постійними і новими слухачами! Завжди раді зустрічі в концертному залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії!