Якісні недорогі смартфони

Користувачі все рідше купують флагмани, тому що хороший по всіх параметрах смартфон можна придбати набагато дешевше. Ми відібрали найцікавіші моделі в ходовому діапазоні від 5000 до 7000 гривень. Всі смартфони в Україні вже доступні на сьогоднішній день.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Новий середній клас
Redmi Note 9 Pro має всі шанси повторити успіх свого попередника. Апарат отримав якісний екран, швидкий процесор, хороші для свого сегменту камери і потужний акумулятор. Xiaomi знову порадувала одним з кращих смартфонів по співвідношенню ціна / якість в 2020 році.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Гарний і практичний
Ще один цікавий смартфон Xiaomi з приємним дизайном, пристойною камерою і продуктивної «начинкою». Тільки не варто розглядати цю модель як ігрову – процесор Helio G90T хоча і обходить конкурентів в голою продуктивності, активний нагрівання під навантаженням не дає йому розкрити свій потенціал. Але якихось критичних недоліків в Redmi Note 8 Pro немає.
Samsung Galaxy M31
AMOLED-дисплей і потужна батарея
Потрібно віддати належне китайським виробникам. Без них Samsung навряд чи б зважилася випустити модель з такими характеристиками і за такою ціною. Galaxy M31 – один з найбільш автономних смартфонів на ринку, з відмінним екраном, непоганим процесором, великим об’ємом пам’яті і хорошою камерою. Тільки для захисту пластикового корпусу від подряпин рекомендуємо відразу прикупити чохол.
Realme 6
Екран 90 Гц і швидка зарядка
У цьому сезоні практично всі флагмани переїхали на екрани з високою частотою оновлення, а завдяки Realme 6 технологія стала доступна і звичайні користувачі. Смартфон також непогано знімає, дозволяє грати в усі сучасні ігри і швидко заряджається від комплектного адаптера. А 8 ГБ оперативної пам’яті в старшій версії – це хороший замах на майбутнє, коли апетити Android-додатків в черговий раз збільшаться.
Caterpillar CAT S31
Простий захищений смартфон
ударостійким телефон іменитого бренду підходить для роботи в екстремальних умовах. CAT S31 захищений за стандартом IP68 і здатний витримувати занурення в воду на глибину до 1.2 метра. Прогумований корпус має підвищену стійкість до падінь і не боїться сильних морозів. Все б добре, якби не відверто слабке «залізо» і камери якості нижче плінтуса. Зате не якийсь там сумнівний Китай.
Motorola One Action
Витягнутий смартфон на «чистому» Android
Назва Motorola One Action натякає, що головною фішкою смартфона стала «вбудована екшн-камера» – спеціальний модуль для зйомки широкого кута відео. На нашу скромну думку, користувача зацікавить швидше за 6.3-дюймовий екран із співвідношенням сторін 21: 9 у відносно компактному корпусі шириною як у 5.8-дюймового iPhone 11 Pro. Вже потім ідуть сучасні характеристики, «незамутненим» Android One і адекватний цінник.