Ринок праці після карантинного літа

За січень-серпень 2020 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 49,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,5% більше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2020 року 23,9 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 14,7 тис. безробітних. З початку року 401 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 4,7 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 вересня 2020 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 21,3 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 вересня 2020 року становила 2644 одиниці. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – кухари, продавці, водії, електромонтери, медсестри, токарі, електрогазозварники, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають вчителів та бухгалтерів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47