У ВЦ «Козак-Палац» стартував Запорізький Промисловий Форум – 2020

8 вересня у ВЦ «Козак-Палац» відкрив роботу Запорізький Промисловий Форум – один із наймасштабніших в Україні виставкових форумів промисловців.
Цього року захід проходить під знаком об’єднання – спільних дій бізнесу, профільних асоціацій, влади, науковців. Адже в непрості кризові періоди саме такі події сприяють позитивним оздоровчим процесам в економіці регіону.
Організатор – Запорізька торгово-промислова палата – дякує за підтримку Запорізькій облдержадміністрації, Запорізькій обласній раді, Запорізькій міській раді, Торгово-промисловій палаті України, ЗОСПП(Р) «Потенціал», Асоціації ливарників України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Фізико-технологічному інституту металів і сплавів НАН України, НУ «Запорізька політехніка», партнерам і всім учасникам!
Під час офіційної церемонії відкриття форуму президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков вручив Герб Торгово-промислової палати України успішним запорізьким підприємствам, офіційним партнерам Форуму-2020:
АТ «Мотор Січ» – світовому лідеру у виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок і ТОВ «Укрест» – представнику провідних закордонних компаній-виробників в галузі металургії, ливарного виробництва та машинобудування.
Відзнаку Запорізької ТПП «Могутність краю» президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов передав ректору НУ «Запорізька політехніка» Сергію Бєлікову і генеральному директору Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України Олександру Юрчаку. Адже саме Запорізький Промисловий Форум став майданчиком для створення Кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування» – професійного об’єднання, науковців, бізнес-асоціацій, підприємців, що прагнуть підвищити економічну ефективність власних виробництв.
Від проектування – до виробництва
У виставковій залі власну продукцію презентують понад 100 учасників, близько 300 українських і закордонних торговельних марок.
Широко представлені запорізькі промислові компанії. У їх числі – «ТРІАДА ЛТД КО» – інжинірингова компанія, що спеціалізується на роботизації зварювальних процесів, адитивних технологіях, «Електротехмаш» – реалізує інжинірингові проєкти при створенні або модернізації виробничих ліній, «Завод «Кранкомплект» – виробник спецкранів та нестандартного машинобудування, «Оптіма-Комплекс» – проектування, монтаж, технічне обслуговування систем безпеки, «Ролл Гранд» – виробник комплектуючих для всій типів воріт, «Завод «Перетворювач» – розробник перетворювальної техніки, ПК «Котломонтаж» – виробник нестандартного обладнання, «ЗППР «Спецавтоматика» – послуги протипожежного призначення, «Арлед» – виробник світлодіодних світильників, «Безпека-Комплекс» – забезпечує підприємства спецодягом власного виробництва, «Будкомплект» – впроваджує системи промислової автоматизації, «DELIVERY» – надає транспортні та логістичні послуги, «Зелена система» – комплексні інженерні рішення з використанням енергозберігаючих технологій.
Традиційно на форумі демонструватиметься важка техніка, обладнання та технології для машинобудівників, металургів, ливарників.
Продукцію українського та закордонного виробництва у Запоріжжі представляють: Indemak Ltd – індукційні печі, Priminer Group – обробні центри, «Спектро» – провідний у світі виробник спектрометрів, «Араміс» – один із найбільших виробників лазерних верстатів у Східній Європі, «Екокомпозит» – проектування і виробництво композитних виробів, «Елватех» – лідер на ринку аналітичного обладнання, «Еталон-Прилад» – провідне підприємство, що спеціалізується на засобах вимірювальної техніки, «Машінтех» – металообробне обладнання та багато інших.
Як завжди, презентують наукові розробки для бізнесу. Зокрема, НУ «Запорізька політехніка» – адитивні технології, розробки у сфері телекомунікації, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України – обладнання для обробки металевих матеріалів, виробів машинобудівного та оборонного комплексу і ливарних виробів. Лабораторія композиційних матеріалів Дніпровського державного технічного університету – науково-дослідні розробки у галузі полімерних композиційних матеріалів.
Також у діловій програмі виставки:
- міжнародна науково-практична конференція “Литво-2020”;
- конференція «Композити: ефективність, надійність та довговічність»;
- семінар: “Комплексні електротехнічні рішення».
Форум відбувається з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у «Козак-Палац» створені всі необхідні умови.
Актуальна інформація про заходи та учасників виставок, а також попередня реєстрація на сайті www.expo.zp.ua
Адреса ВЦ «Козак-Палац»: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-б.