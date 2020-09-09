Військовий збір: запоріжці сплатили до бюджету 422 мільйони

За вісім місяців запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 422 мільйони 170 тисяч гривень військового збору (не враховуючи показники великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Сплачена сума майже на 18 мільйонів або на 4,4 відсотка перевищила минулорічну. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Лише у серпні компанії і підприємці регіону направили до держскарбниці 57,4 мільйона, що на 3,6 мільйона більше, ніж торік.
У січні-липні лідерами зі сплати збору стали суб’єкти господарювання і жителі м. Запоріжжя, які забезпечили до бюджету понад 213 мільйонів. З доходів платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 64 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 36,9 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 29,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 14,7 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 12,5 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 12,3 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – майже 12 мільйонів тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується 56 тисяч платників військового збору, у тому числі 15,8 тисячі юридичних осіб та 40,2 тисячі фізичних осіб, які є роботодавцями та відповідальні за утримання та перерахування податків та зборів з доходів найманих працівників.
Ставка збору становить 1,5 відсотка. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області