Зоологічний музей ЗНУ шукає меценатів

Зоологічний музей ЗНУ, за умови допомоги меценатів, має можливість поповнити свої фонди колекцією, котра має неабияку наукову цінність
Декан біологічного факультету, професор Людмила Омельянчик відзначає, що експозиція музею має досить потужне наукове й прикладне значення. Вона допомагає готувати сучасних високопрофесійних фахівців – зоологів, екологів, мисливствознавців. Також вона цікава для школярів, які визначаються з майбутньою професією й захоплюються природничими науками. Тож колекція пташиних яєць у 1000 кладок може стати важливим складником фондів. Вона має велику пізнавальну, наукову й практичну цінність – для студентської й учнівської молоді, для всіх небайдужих містян. Тож дуже хотілося б, щоб ця колекція залишилася в Запорізькій області і потрапила до нашого музею. Впевнена, що знайдуться небайдужі люди, які посприяють нам у її придбанні. Цим самим вони впишуть своє ім’я в історію ЗНУ: їхні фотографії та таблички із вдячними написами будуть розміщені в музеї поруч із придбаною колекцією, про них із вдячністю будуть згадувати все нові покоління студентів і викладачів вишу.
Декан розповіла, що Зоологічний музей ЗНУ, створений ще в 1991 році на базі біологічного факультету вишу, – це унікальне явище в освітньому й науковому просторі Запорізької області. Тут зібрані опудала- ссавців (використано вологі препарати), птахів, риб, земноводних і плазунів, а також – представники ракоподібних та молюсків. А ще – колекції пташиних яєць, безхребетних тварин: комах, павукоподібних і ракоподібних. Це – важливий наочний матеріал для студентів Запорізького національного університету, а також для учнів місцевих шкіл і всіх мешканців нашого міста, які прагнуть дізнатися більше про тваринний світ як нашої держави, так й інших країн і континентів. Увесь час із моменту свого заснування цей підрозділ вишу перебуває у процесі невпинного розвитку, поповнення й урізноманітнення колекції, побудови якісної презентаційної експозиції. Усе це відбувається, завдяки ентузіазму зав. лабораторією музею Олександра Короті, представників біологічного факультету, усіх, кому не байдуже стан освіти, зокрема вивчення природничих наук, в Запорізькому краї.
Напередодні 30-річного ювілею музею, колектив біологічного факультету ЗНУ звертається до всіх небайдужих з проханням посприяти виведенню одного з його підрозділів – колекції пташиних яєць – на якісно новий рівень. Звертаючись до всіх небайдужих, зав. лабораторією Зоологічного музею Олександр Коротя розповідає:
– На сьогодні в музеї існує колекція пташиних яєць, що нараховує 200 кладок від 165 видів птахів, створена завдяки зусиллям студентів і частково спонсорів упродовж кількох десятків років. На її базі створений детальний каталог, де міститься інформація про кількість яєць у кожній кладці, їхній розмір, місце, де вони були знайдені, породи птахів, які їх відклали, тощо. Усе це є важливим матеріалом для оології (науки, що вивчає яйця), а також – наочними посібниками для студентів й учнів шкіл, які бувають на екскурсіях у музеї. А зараз ми маємо унікальну нагоду значно розширити цю колекцію. До нас звернулася вдова колекціонера, який 30 років збирав пташині яйця на всій території колишнього СРСР. Ця колекція становить більше 1000 кладок, якщо ми її придбаємо, то наше зібрання пташиних яєць буде унікальною не лише для України, але й для Європи. Така колекція становить значну наукову цінність. А для того, щоб придбати її, нам потрібно зібрати суму в 5 тисяч доларів. Ми звертаємося по допомогу до всіх небайдужих, які прагнуть залишити своє ім’я в історії запорізької науки. Ми вже маємо досвід співпраці із меценатами, зокрема свого часу змогли придбати унікальну колекцію комах, завдяки допомозі київського мецената. Тож віримо, що знайдуться люди, яким не байдужий розвиток природничих наук у нашому регіоні.
Довідка
Зоологічний музей біологічного факультету ЗНУ було відкрито в 1991 році. Спочатку він розташувався в навчальному корпусі № 3. Із 2010 року, за пропозицією декана біологічного факультету Людмили Омельянчик, музей було перенесено в приміщення СШ №25 на вулиці Гоголя, 55.
Експозиція музею розташована в чотирьох залах:
- у першій представлені опудала тварин, що проживають на території Запорізької області;
- у зеленій залі – опудала та черепи ссавців та птахів різних кліматичних зон і різних континентів;
- у синій залі – опудала й вологі препарати птахів, риб, земноводних і плазунів, а також представники ракоподібних та молюсків;
- у рожевій залі – колекція безхребетних тварин: комах, павукоподібних та ракоподібних.
На сьогодні в музеї експонуються близько 80 опудал ссавців, понад 300 птахів, близько 90 риб, понад 70 рептилій та амфібій.
У музеї також є дві великі колекції, придбані за допомогою меценатів у приватних осіб. Це – колекція пташиних гнізд та яєць – 200 кладок від 165 видів птахів, і колекція комах та павукоподібних, що налічує майже 7000 екземплярів, більшу частину яких складають метелики. У музеї регулярно відбуваються пізнавальні екскурсії для школярів міста та області, проводиться профорієнтаційна робота зі старшокласниками, а також цікаві екскурсії для гостей та мешканців міста.
Моб.: 0963679503 Омельянчик Людмила Олександрівна
0669933965 Коротя Олександр Миколайович