Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №35 від 10.09.20

Друзі! У четвер, 10 вересня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий раунд судових перегонів у Господарському суді Запорізької області відбувся 12 серпня 2020 року. Про його результати ми неодмінно повідомимо нашим вболівальникам, щойно офіційно отримаємо рішення суду. Допоки, станом на 10 вересня, рішення суду ( суддя Тетяна Азізбекян) нам не надано.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг символізує старшу жінку в родині – її мудрість, вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися господарством, тримати все в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки «Большуха» додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.
Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.
Лялька-мотанка «Большуха» виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні 12 вересня – Дня українського кіно. Згадаємо, що для країни, яка бореться за свою незалежність, кіно залишається одним із найважливіших видів мистецтва. Тож, підтримаємо вітчизняного виробника і, принаймні, 12 вересня влаштуємо такий собі флеш-моб – всі гуртом підемо до кінотеатрів дивитися українські фільми. А їх вже чимало! І, сподіваємось, далі ще буде! Хай живе український кінематограф!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня, а у запоріжжі тимчасово припинили тестування на коронавірус…Що далі? Дізнайтесь із публікацій у нашій рубриці «На часі»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Куди занесуть лебедині крила актрису Запорізького Нового театру Світлану Лебедєву? Про присвяту мистецтву і дуже особисте у відвертому інтерв’ю журналістці Віталіні Московцевій акриса розповіла в рубриці «Постаті»
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
10 відсотків тих, хто цього року складали ЗНО, не знають української. Як хоровий спів допоможе виправити ситуацію? Про це дізнайтесь із нашої рубрики «Мова-зброя»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
У вересні в нашій області проходить місячник зайнятості молоді. Де шукати роботу? Хто допоможе? Підказочки у рубриці «Соціальний ракурс»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Наш земляк – видатний український журналіст і письменник Олександр Михайлюта видав свій новий роман «Падіння хв’юрера». Деталі – у рубриці «Хата-читальня»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про … коноплі як огірки. Що це і де його модна побачити? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.