Італійське взуття Asolo знають і люблять далеко за межами батьківщини бренду. І це не дивно, оскільки у 1975 році засновник компанії Джанкарло Танці влаштував міні-революцію на ринку туристичного взуття, зробивши черевики із мембраною Gore-Tex. З тих пір розробники бренду Asolo регулярно вдосконалюють технології та отримують міжнародні нагороди.
Сьогодні, давайте поговоримо про найпопулярніші черевики Asolo від італійського бренду, а саме: Greenwood, Shiraz та Fugitive.
Отже, Asolo Greenwood – це класичні трекінгові черевики із цільної шкіри, конструкція халяви тут не жорстка, язичок з м’якої шкіри облягає стопу щільно. Гумова накладка на носочку і відсутність швів додають зносостійкості, а ось підошву черевики мають полегшену і менш жорстку — саме це дозволило знизити їхню вагу і підвищити комфорт.
Підошва Radiant Megagrip – плід співпраці Asolo і Vibram. Малюнок протектора задуманий так, щоб бруд не затримувалася на підошві. В області п’ятки застосована технологія «антишок» – додаткова амортизаційна вставка, яка пом’якшує удари і береже коліна.
Ці черевики можна знайти в мережі магазинів Терра Інкогніта і підійдуть вони для тривалих гірських походів – за винятком високих категорій, де від взуття потрібно виняткова жорсткість.
Asolo Shiraz – теж черевики для гірських стежок. Це хороший варіант для маршрутів на складному рельєфі, але з легким рюкзаком, черевики чудово підійдуть для віа-ферати або простих альпіністських маршрутів. Підошва, як і в Greenwood, розроблена спільно з Vibram. Замість шкіри тут Schoeller K-Tech – синтетичний матеріал на основі кевлара. Він не поступається шкірі в міцності і зносостійкості, але при цьому легший і прекрасно дихає – ідеальне співвідношення легкості і твердості.
Asolo Fugitive – це один із довгожителів взуття Asolo – модель випускається вже другий десяток років. Це легкі та практичні черевики. Fugitive – «молодший брат» моделі Shiraz, призначені для більш простих умов. Тут немає обрезинки по всьому периметру черевика, тому черевики підійдуть для гірського трекінгу по підготовленим стежкам, походів по лісу – в загальному, там, де немає агресивного рельєфу. Це єдина модель у Asolo, яка випускається у версії з широкою колодкою, – вона позначається маркуванням Wide в назві моделі. До речі, модель Fugitive довгий час випускалася в форматі унісекс – для дівчаток просто робили менший розмір. Але черевики користувалися такою популярністю, що лінійку вирішили розширити і додати саме жіночу версію, черевики Asolo Stynger, в більш ніжних кольорах і цікавому дизайні. Концепція залишилася колишньою – легкі дихаючі матеріали та максимум комфорту. Всі технології ті ж, що і в чоловічій версії.
У 2020 році бренд Asolo відзначили своє сорокап’ятиріччя. І зараз — це компанія, яка має безліч роздрібних магазинів по земній кулі, знак «Зал слави» від американського журналу Backpacker і німецьку нагороду Kauf Tipp за модель черевиків Drifter GV і звісно ж, прихильність безлічі туристів. Що ж, тепер вибір за Вами!