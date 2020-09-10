Команда «Фармак» захистила проєкт Інтеграції цілей сталого розвитку в наявні бізнес-процеси у фіналі Young SDG Innovators під егідою ГД ООН

Це відбулося в межах міжнародної програми Young SDG Innovators, започаткованої Глобальним договором ООН. Вона об’єднала 148 команд з10 країн – Бангладеш, Бразилія, Велика Британія, Данія, Ліван, Мексика, Південна Африка, Туреччина, Україна та США.
«У період кризи, викликаної пандемією, важливо не забувати, що подолавши цю кризу, ми все ще залишимося в Глобальній кризі, пов’язаній зі зміною клімату та іншими загрозами. Дотримуватися Цілей сталого розвитку – це вже не вибір. Це даність, за якою варто жити та працювати всім – і людині, і підприємству. Збереження екосистеми – основне завдання цілого світу: всіх країн, усіх підприємств, кожної людини на землі. Ці амбітні цілі вимагають об’єднання бізнесу, влади та суспільства, і кожен повинен розуміти, що може зробити свій внесок у їх досягнення. Наша місія – робити доступним лікування сучасними й ефективними лікарськими препаратами. Вона відповідає третій Цілі сталого розвитку. Для її досягнення ми інвестуємо в науку, виробництво, інновації, R&D. Компанія щорічно реінвестує в розвиток приблизно 95% прибутку. За останні 5 років інвестиції “Фармак” у науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становляться 3,4 млрд грн. Розширення виробництва дало змогу збільшити обсяги виготовленої продукції на 35%, зменшивши водночас споживання газу на 76%, електроенергії на 64% на гривню випущеної продукції. Ми інтегрували принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси компанії – від вибору постачальника до управління відходами та користування природними ресурсами і стали першою фармацевтичною компанією в Україні, яка приєдналася до Глобального договору ООН. Крім того, цьогоріч ми випустили свою першу нефінансову звітність. Тепер ми сфокусовані на створенні Довгострокової стратегії сталого розвитку “Фармак”, яка буде відповідати амбітним бізнес-цілям компанії та стратегії сталого розвитку галузі та країни», – зазначив під час виступу Володимир Костюк, виконавчий директор АТ «Фармак».