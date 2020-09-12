Держава -громадянину ТОКМАК-БАТУРИН: АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ УНІФІКОВАНО

Громадянин України може отримати потрібні йому якісні адміністративні послуги у ЦНАПІ на будь-якій території , не залежно від місця свого проживання, чи реєстрації. У цьому переконалися представники регіональних ЗМІ Запорізької, Луганської і Донецької областей, – учасники прес-туру, організованого у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні». Захід реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві.
Довідки тут!
В рамках заходу журналісти Сходу України побували у Батурині (Чернігівська обл.) і відвідали Центр надання адміністративних послуг міської ради.
Шукаючи заклад, наша команда аж ніяк не могла добитися від місцевих жителів, де саме він знаходиться. Аж поки не додумались запитати у пересічної бабусі: «А де ж у вас довідки видають?».
З’ясувалося, заклад розмістився у приміщенні колишньої… автостанції. Цей факт дещо здивував. Втім, керівниця ЦНАПУ Олена Головченко пояснила, до складу Батуринської ОТГ з адміністративним центром у м.Батурині увійшло 16 населених пунктів. І людям за довідками дуже зручно прибувати маршрутками внутрішнього сполучення одразу за місцем призначення. Адже транспортна зупинка тут і залишилася. Її облаштували навісом і лавками для очікування. А саму будівлю автостанції капітально відремонтували і обладнали за кошти проекту «ULead з Європою» саме під ЦНАП. Проект тпередбачає три етапи реалізаці: підготовка приміщення, навчання працівників, оснащення закладу необхідною комп’ютерною технікою.наразі він знаходиться на завершальній стадії.
-Назва ЦНАП допоки не дуже прижилася серед людей. Нас у громаді знають, як установу, де видають необхідні довідки. Знаючи це, ми просили кураторів проекту з облаштування нашого центру зробити нам вивіски «Довідки тут!». Сьогодні у нашому центрі надаємо вже 112 адміністративних послуг, -розказала пані Олена.- Маємо свій підрозділ і у селі Городище Городищенського старостинського округу. Там можна отримати 72 послуги. Найпопулярніші з них – реєстрація: місця проживання, народження, смерті; речових прав на нерухоме майно. Зараз дуже актуальна тема оформлення документів на державну підтримку для матерів-одиначок. Невдовзі розпочнеться підготовка до опалювального сезону. І люди потребуватимуть довідок для оформлення субсидії. Тепер мешканцям нашої ОТГ, щоб отримати ту чи іншу довідку, не треба їхати в райцентр Бахмацького району. На користь людям і те, що всі послуги уніфіковані на всій території України. Тобто, громадянин може отримати якісні адміністративні послуги у ЦНАПІ на будь-якій території , не залежно від місця свого проживання, чи реєстрації, лише надавши свій ІДН.
Доступно всім – зручно для кожного!
Підтвердила слова керівниці Батуринського ЦНАТУ Олени Головченко і начальник відділу надання адміністративних послуг та реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської ради Ольга Удод.
У Токмаку (Запорізька область) ЦНАП розташований за адресою: м.Токмак, вул. Центральна, 55В. Працює з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Але прийом документів здійснюється до 16.00 з понеділка по четвер і до 15.00 – у п’ятницю. На даний час керівництво міста, з метою надання послуг у зручний для громадян час, узгоджує з керівництвом Токмацької районної державної адміністрації питання щодо функціонування ЦНАП по суботах.
Сутність роботи ЦНАП полягає в тому, що, звернувшись до адміністратора центру, суб’єкт звернення (громадянин або підприємець) може отримати вичерпну інформацію або консультацію щодо вимог та порядку надання тієї чи іншої послуги, здати пакет документів, необхідний для отримання послуги, і в подальшому – отримати оформлений результат запитуваної адміністративної послуги або відмову в її наданні.
Найбільш затребуваними у містян є послуги з: реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;отримання довідок про реєстрацію фізичних осіб, які потрібні для отримання субсидій, соціальної допомоги, паспортних документів тощо; державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; державної реєстрації земельних ділянок, видачі відомостей з Державного земельного кадастру.
Також до ЦНАП можна звернутись за отриманням документів дозвільного характеру з питань містобудування та архітектури, ветеринарної медицини та з наданням документів, які стосуються реєстрації громадських об’єднань.
За словами пані Ольги, перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, з часом може розширюватися в залежності від потреби мешканців громади та спроможності самого ЦНАП (кадровий потенціал, стан матеріально-технічного забезпечення, рівень взаємодії з ключовими суб’єктами надання адміністративних послуг, підтримка депутатського корпусу, інше).
Усі ці послуги надаюся за принципом – «ДОСТУПНО ВСІМ – ЗРУЧНО ДЛЯ КОЖНОГО!»,тобто максимально зручно, доступно, зрозуміло, якісно за спрощеними процедурами і, що головне, в територіальній близькості до заявника.