Купували помідори, а продавали електрообладнання: на Запоріжжі припинено схему ухилення від сплати податків на 3,7 мільйона

Запорізькі податківці упередили черговий факт розповсюдження підприємством “ризикового” податкового кредиту.
Так, до поля зору податкової служби потрапила діяльність одного з підприємств, яке змінило керівника, засновника та місце реєстрації, “переїхавши” з Київщини до Запоріжжя.
До зазначених змін ТОВ “Є” імпортувало ліки, які в подальшому продавало реальним суб’єктам господарювання. Лише за останні 12 місяців до бюджету було сплачено 2,3 мільйона гривень податку на додану вартість, що надавало можливість безперешкодно реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі.
Однак з приходом нового керівництва замість реалізації імпортних медикаментів підприємство різко почало торгувати помідорами, олією, прутками, а також надавати електромонтажні послуги. При чому за більшістю товарних позицій продаж відбувався без фактичної закупівлі. До того ж, як з’ясувалося, ТОВ “Є” за юридичною адресою не знаходилося. Натомість у липні воно зареєструвало у ЄРПН податкові накладні на суму ПДВ 5,2 мільйона гривень, не дивлячись на присвоєння ознаки ризиковості.
З метою оперативного відпрацювання розповсюдження ризикового податкового кредиту фахівці податкової служби регіону направили інформацію до колег з регіонів, ДПС України та фіскальної служби Запорізької області.
В результаті відпрацювання платнику було анульовано свідоцтво ПДВ. Схему ухилення від оподаткування на загальну суму 3,7 мільйона гривень припинено. Крім того, у серпні за матеріалами слідчих ГУ ДФС у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205-1 КК України.
Головне управління ДПС у Запорізькій області