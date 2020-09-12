Запорізькі фінустанови сплатили з депозитних процентів вкладників майже 38 мільйонів

З початку року банківські та інші фінансові установи регіону з нарахованих процентів своїх вкладників сплатили до державного бюджету 37 мільйонів 876 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. За повідомленням начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, рівень надходжень восьми місяців минулого року перевищено на 2,2 мільйона або на 6 відсотків. Ці дані не враховують показники великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС.
Найбільші суми до скарбниці спрямували суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 35,9 мільйона, з процентів за депозитами клієнтів фінансових компаній м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів перераховано 663 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 614 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 204 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисячі тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області