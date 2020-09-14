Де ремонтувати MacBook Pro?

У непередбачуваному сучасному світі важливість якісної комп’ютерної техніки сильно зросла. Ситуація з пандемією коронавірусу змусила велику кількість працівників перейти на віддалений режим роботи, через що люди по-новому почали сприймати власні ґаджети. На перший план вийшли такі показники, як швидкість роботи та надійність комп’ютерів та ноутбуків. Звичайно, в таких умовах люди намагаються користуватись тільки найкращим обладнанням, віддаючи перевагу провідним світовим виробникам. Справжньою брилою серед них є американська компанія Apple. Але варто визнати, що навіть найякісніша техніка може вийти з ладу. Тим паче, що нещасні випадки ніхто не скасовував. Тож не лишнім буде заздалегідь обрати надійний сервісний центр по ремонту MacBook Pro. Про один із найкращих таких сервісів Києва можна дізнатись за посиланням. А далі спробуємо розібратись, які негаразди можуть трапитись із Вашим ґаджетом.
Найчастіші поломки MacBook Pro
Насправді, техніка іменитого американського виробника вважається однією з найнадійніших у світі. Попри це і тут можна визначити своєрідний ТОП проблем, який можна визначити по популярності послуг столичного сервісного центру AppleLab. Тож, найпоширеніші проблеми зазвичай пов’язані з заміною тих чи інших комплектуючих. Наприклад, заміна клавіатури Macbook або ж тільки однієї клавіші може вважатися проблемою номер один. На щастя, такий ремонт робиться досить швидко та відносно недорого. Серед інших деталей, які часто потребують заміни, можна виділити наступні:
- акумулятор;
- SSD;
- TrackPad;
- шлейф клавіатури;
- TouchBar;
- динамік;
- кулер;
- роз’єм для зарядного пристрою.
Серед інших проблем також зустрічається необхідність обміну верхньої кришки в зборі, гравіювання клавіатури, відновлення ланцюга живлення, чистка та заміна термопасти, установка Mac OS, зняття пароля EFI.
Швидке вирішення проблем з MacBook Pro
Всі перераховані вище поломки можна легко виправити, якщо звернутись за допомогою до професіоналів. Саме такі спеціалісти працюють в сервісному центрі AppleLab. Даний факт дає змогу давати гарантію клієнтам на будь-які послуги до шести місяців. При потребі заміни тієї чи іншої деталі, Вам запропонують на вибір оригінальну запчастину або ж високоякісну копію OEM. Завдяки цьому можливий ремонт навіть старих моделей MacBook за відносно невелику ціну. Адже оригінальні деталі на такі моделі або надто дорогі, або ж взагалі відсутні.