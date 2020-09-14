Що більш вигідно: бойлер або центральне водопостачання

Для жителів багатьох українських міст гостро стоїть питання гарячого водопостачання. Бердичів – не виняток. Жителі міста періодично стикаються з проблемами гарячого водопостачання, а КП «Бердічівтеплоенерго» не завжди встигає усунути проблеми оперативно. З цієї причини деякі жителі вирішують питання кардинально: встановлюють бойлер на 50 л або більше, аби мати доступ до гарячої води в будь-яку пору року. У цій статті ми розглянемо, наскільки це вигідно і чи варто витрачати гроші на покупку накопичувального водонагрівача.
Як правильно порахувати
У школі нам часто говорили, що без математики життя буде складним. Це чиста правда, але, на щастя, дещо з уроків ми ще пам’ятаємо – і це нам стане в нагоді. Беремо поточну вартість 1 кубометра гарячої води і прикидаємо, скільки води споживаємо в місяць. В цьому випадку у вас повинен бути встановлений лічильник, так що проблем з підрахунком не виникне – множимо вартість кубометра на кількість споживаної води. Ще простіше – переглянути всі платіжки за попередні місяці і вивести середній показник.
Порахувати витрати в разі установки бойлера трохи складніше. Беремо середні показники – на сім’ю з 3-х чоловік потрібен бойлер на 80 літрів. Нагрівання такого агрегату займає від 2 до 3 годин, в залежності від потужності і кількості нагрівальних елементів в системі. На нагрівання 80 літрів, як показує статистика, потрібно близько 4-4.5 кВт електроенергії. Виходячи з цього прикидаємо, що для нагрівання 1 кубометра води нам буде потрібно приблизно 58-56 кВт. Далі залишається помножити цю цифру на поточні розцінки Житомиробленерго. До отриманої цифри додаємо цінник на холодну воду і водовідведення. На виході отримуємо близько 60-65 грн за кубометр гарячої води – дуже навіть дешево, якщо витрачати воду раціонально.
Чи варто купувати бойлер?
Єдина проблема у випадку з бойлером – початкові витрати. Адже його потрібно купити і підключити, а це близько 4-6 тисяч гривень, в залежності від характеристик обраної моделі, її потужності і бренду. З іншого боку, з бойлером ви отримуєте не тільки економію в перспективі, але і куди більш важлива перевагу – стабільний доступ до гарячої води. При наявності електрики ви завжди зможете помити посуд, прийняти душ або навіть ванну – ніякі примхи комунальників не будуть більше проблемою.
Що стосується вибору бойлера за об’ємом, то тут все просто:
- 50 літрів достатньо для 1-2 чоловік;
- 80 літрів рекомендується на сім’ю з 3 чоловік;
- 100 літрів – 4 і більше.
Але пам’ятайте – чим більше розмір бака і чим більше він важить, тим більш надійні потрібні кріплення. Місткі ємності краще за все не кріпити до стіни, а ставити на підлогу, в спеціальну шафу або взагалі в котельню.