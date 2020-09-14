Замовте нарахування пенсії, не виходячи з дому!

У місті Дніпро відбулася прес-конференція на тему «Електронні послуги Пенсійного фонду України», у якій взяли участь: заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак, а також представники регіональних засобів масової інформації. На ZOOM-зв’язку були очільники головних управлінь Фонду в областях: Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській (не окуповані території). Модератором цього заходу стала відповідальний секретар Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Валентина Манжура.
Спочатку Ірина Ковпашко розповіла про електронні сервіси Пенсійного фонду України, а саме “Автопризначення” та мобільне застосування “Пенсійний фонд”. Тепер у громадян, за її словами, є можливість дистанційно подавати документи для призначення пенсії й мати доступ до електронних сервісів Фонду з мобільних пристроїв. Тобто, робити все можна, не виходячи з дому: подати заяву на призначення пенсії, а також надати всі інші необхідні для цього документи. Їх фахівці оброблять, нарахують пенсію. А пенсійне посвідчення надішлють поштою. Таким чином, Пенсійний фонд намагається бути ближчим до людей, надавати послуги якісно й без бюрократичної тяганини.
– За допомогою особистого електронного підпису через вебпортал Пенсійного фонду можна побачити розмір своєї майбутньої пенсії при досягненні певного віку, – зазначила пані Ірина. – Розраховане все це на людей, які ще не є пенсіонерами. Електронний підпис застосовується для того, щоб забезпечити конфіденційність і захист персональних даних. Тому зайти у свій кабінет на порталі в Пенсійному фонді зможе тільки ця людина, а не хтось інший.
Світлана Журко, начальник головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області повідомила:
– Щомісяця до головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області звертається понад 15 тисяч осіб, які хочуть отримати ту чи іншу послугу. Хоча тепер можна скористатися вже й мобільним зв’язком. Щодо автопризначення пенсій, то ми пишаємося тим, що саме жителька Приморського району Запорізької області стала першою особою, якій призначили пенсію в автоматичному режимі. Вона відцифрувала свою трудову книжку, зайшла на вебсайт Пенсійного фонду й подала заяву про те, що хоче, аби пенсію їй призначили в онлайн-режимі. Додала всі необхідні документи, наші фахівці переглянули їх, надали правову оцінку, врахували її робочий стаж, заробітну плату й прийняли рішення про призначення пенсії. Нині в області вже 169 осіб звернулися до нас щодо призначення пенсії в онлайн-режимі. Упевнена, що ця кількість із кожним днем зростатиме.
Які ж електронні послуги пропонує Пенсійний фонд України? Насамперед, це – «Пенсійний калькулятор». Тобто, електронний сервіс, який дозволяє прорахувати розмір майбутньої пенсії. Він має зручну екранну форму для роботи з інформацією та зрозумілий у використанні функціонал. Доступ до вказаного сервісу в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Сервіс “Пенсійний калькулятор” дає змогу розрахувати пенсію за віком. При обчисленні страхового стажу та заробітної плати використовуються дані, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України. Для врахування періодів трудової діяльності, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії, користувачам додатково надана можливість їхнього ручного введення.
За результатами розрахунку на перегляд користувачу надається сума розрахованої пенсії та формується протокол, який містить інформацію про складові такого розрахунку (помісячний розрахунок коефіцієнтів заробітної плати, страховий стаж, розмір пенсії за формулою, доплата за понаднормовий стаж тощо).
Результати попереднього розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та доступні для перегляду в будь-який час.
“Електронна трудова” – зручний та доступний сервіс для кожної застрахованої особи, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність. В електронній трудовій книжці міститься інформація про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця та про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.
Застраховані особи, які надають перевагу паперовим трудовим книжкам, мають право продовжити ними користуватися. Законодавчих обмежень щодо цього питання наразі немає.
Із першого липня Пенсійний фонд України впровадив сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних. Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису. Користувач, який не є пенсіонером та авторизувався на вебпорталі Фонду, заповнює анкету (заяву, загальні дані, дані документа, що посвідчує особу, адресу проживання та реєстрації, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення), додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, що вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги), підписує анкету-заяву електронним підписом та надсилає її до органу Фонду.
За результатами опрацювання анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний зв’язок.
Таким чином, пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатися та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.
Мобільний застосунок “Пенсійний фонд” забезпечує доступ до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів) з використанням ключа кваліфікованого електронного підпису — доступний повний набір можливостей мобільного за стосунку – або попередньої реєстрації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Сервіс дозволяє подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, в тому числі за принципом “одне відвідування”, що передбачає подання документів для призначення пенсії лише в електронному вигляді зі зверненням до сервісного центру тільки за отриманням пенсійного посвідчення; подати запит для внесення змін до пенсійної справи; отримати та завантажити до мобільного пристрою електронні документи з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які доступні в особистому кабінеті. Також клієнт може переглянути відомості з Реєстру застрахованих осіб, інформацію про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, одержувати та переглядати повідомлення від Пенсійного фонду України, відстежувати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду України.
Під час прес-конференції відбувся діалог між журналістами та спікерами Пенсійного фонду України. Представників ЗМІ цікавили деталі щодо онлайн-сервісів та змін у пенсійному законодавстві, а також які саме державні нагороди дають право на нарахування пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші питання.
Сергій СТРІЛЕЦЬ, Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (фото)