Запорізькі аудитори у райадміністрації по Олександрівському району встановили на півмільйона гривень завищення вартості наданих послуг

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, за результатами якої встановили порушення фінансової дисципліни на загальну суму 835,3 тис. гривень, з яких 509,8 тис. грн – це завищення вартості наданих послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів.
Зокрема, завищено вартість послуг зі збирання та перевезення безпечних відходів, наданих ТОВ „ЛАДА-ЛТД”, на загальну суму майже
303 тис. гривень. До цього призвело включення до розрахунку договірної ціни та до актів виконаних робіт послуг, вартість яких за одиницю перевищує вартість, запропоновану у тендерній пропозиції зазначеного підприємства як учасника торгів.
Також через порушення законодавства завищено вартість послуг із збирання безпечних відходів, вивезення та захоронення твердих (побутових) відходів, що були надані ТОВ „ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя”, на суму
207 тис. грн. Передумовою вказаних зайвих витрат стало включення до актів виконаних робіт техніки за вартістю, що перевищує вартість, зазначену у твердій договірній ціні договору і тендерній пропозиції учасника торгів, та завищення витрат техніки понад нормативні.
Крім того, встановлено факти оплати завищеного обсягу та вартості виконаних трьома підрядниками ремонтно-будівельних робіт на суму 316,5 тис. гривень.
Наприклад, за результатами вибіркового контрольного обміру встановлено, що роботи з реконструкції скверу Театрального виконані
ТОВ „ЛЄКСА” у меншому обсязі у порівнянні із даними актів виконаних робіт. Таким чином, вартість зазначених робіт, яку також оплачено за рахунок бюджетних коштів, завищена на суму 133,3 тис. гривень.
За підсумками ревізії керівництву адміністрації висунуто вимогу стосовно усунення виявлених порушень, на сьогодні вже відшкодовано зайвих витрат бюджетних коштів на загальну суму
336 тис. гривень. Матеріали ревізії передано до відділення Національної поліції м.Запоріжжя.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області