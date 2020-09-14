Запорізькі компанії і підприємці спрямували до держбюджету 2,5 мільярда гривень ПДВ

За 8 місяців поточного року надходження податку на додану вартість у Запорізькій області склали 2 мільярди 485 мільйонів гривень. У порівнянні з минулим роком рівень сплати податку зріс на 277 мільйонів або на 12,5 відсотка.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у структурі доходів державного бюджету частина ПДВ з початку року перевищила 42 відсотки.
Найбільші суми податку забезпечили підприємства, організації і підприємці м. Запоріжжя – 1 мільярд 368 мільйонів. Від суб’єктів господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 201,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 191,2 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – майже 118 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 103,3 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 97 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 95,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 85,5 мільйона тощо.
Запорізький бізнес за результатами декларування за 8 місяців збільшив нарахування ПДВ до бюджету на 283,6 мільйона або на 12,8 відсотка (додаткові середньомісячні нарахування – 76 мільйонів).
Всього станом на початок вересня в регіоні зареєстровано 10259 платників ПДВ, з яких 9305 – СГД-юридичні особи, 954 – фізичні особи-підприємці, що разом на 79 більше, ніж торік.
Головне управління ДПС у Запорізькій області