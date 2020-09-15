Сортуй сміття – рятуй планету

У ефективності першої освітньої станції сортування сміття у Чернігові пересвідчились представники регіональних ЗМІ Запорізької, Луганської і Донецької областей, – учасники прес-туру, організованого у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні». Захід реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві.
У Чернігові: не оплачують вторсировину, а приймають безкоштовно
Тут прийматимуть близько 20 видів вторинної сировини. Дещо відправдяють на переробку до Києва, частину – передають місцевим підприємцям як сировину для їхнього виробництва, зокрема, для виготовлення тротуарної плитки із пластика. «Це різні види пластику, склотара, також різні види макулатури. Особливість цієї станції – у тому, що лише тут можна здати на переробку паперові горнятка, пакети «тетрапак», поліетиленові пакетики, пакетики кур’єрські, від кисломолочної продукції. І окремо в нас ще стоїть бокс для збору пластику, який не можна переробити, але можна безпечно утилізувати», – пояснив Сергій Безбородько, ініціатор проекту. Екоактивісти реалізують проєкт спільно з обласним Молодіжним центром. Саме він надав безкоштовне приміщення під сортувальну станцію. Раніше в ньому розміщувався гараж, який багато років використовували як склад. Тут встановили металеві скоби, піддони, розвісили по стінах інфографіку, що вказує, які фракції до яких боксів складати. Є тут і контрольні ваги, гідравлічна тачка.
Ця станція з прийому вторсировини є одним із компонентів проєкту «Supersorters», що реалізується за підтримки Посольства Чеської Республіки. «Він реалізується кілька етапів. Перший – це просвітницький. У соціальних мережах ми публікуємо дописи, які інколи руйнують міфи людей про сортування, інколи допомагають людям призвичаїтися до сортування. Розповідаємо, що можна сортувати, як правильно вторсировну зберігати, які фракції можна переробити, яких – уникати», –пояснює Сергій Безбородько.
Проєкт передбачає й освітній компонент. В рамках його реалізації навчають екоменторів, які, ведуть просвітницьку роботу серед чернігівських школярів. У кожній школі також встановили інформаційні стенди з поясненнями про важливість і правила сортування. Окрім цього, деякі чернігівські школи обладнали інфраструктурою для сортування. У межах проєкту розробляють мобільний додаток, де будуть зазначені 20 уже наявних пунктів прийому вторсировини. Чернігівці зможуть обирати, куди здавати сміття: до пунктів прийому чи на сортувальну станцію.
«Наша сортувальна станція кардинально відрізняється від інших пунктів прийому вторсировини – ми не оплачуваємо вторинну сировину, а все приймаємо безкоштовно, адже маємо за рахунок реалізації вторсировини покрити свої витрати на відправлення до Києва те побутове сміття, яке не підлягає переробці, а лише – утилізації. Утилізація такого сміття – високовартісна. І якщо нам не вистачатиме зароблених на вторсировині коштів, збиратимемо благодійні внески або ж шукатимемо джерела фінансування», – Сергій Безбородько, ініціатор проєкту, екоактивіст. Подібні сортувальні станції вже є у Києві та Львові. За словами Сергія Безбородька, її поява в Чернігові – це великий крок до збільшення спільноти людей, які долучаються до сортування.
У Запоріжжі: за вторсировину видають не гроші, а бонуси
У Хортицькому районі Запоріжжя поруч із супермаркетом по вулиці Хортицьке шосе, 30А з кінця червня позаминулого року запрацювала перша станція з переробки сміття. Працює вона з 3 години дня до 8 вечора. Приймають папір, скло та пластик. Недосвідченим у сортуванні запоріжцям волонтери допомагають розібратися, що підходить для вторинної переробки, а що ні. Варто зазначити, що на цій станції запровадили так звану бонусну систему. Тим, хто сортує та здає на переробку сміття нараховуються спеціальні бали, які вони потім можуть витратити на покупку у супермаркеті.
Де на Запоріжжі сміття можна позбутися цивілізовано
Окрім вказаної станції у Запоріжжі, в нашій області функціонують п’ять баз прийому та сортування вторинної сировини компанії «ЗАПОРІЖЖЯВТОРРЕСУРСИ». Три з них знаходяться в обласному центрі. Знайти пункти прийому відпрацьованого паперу можна в кожному спальному районі міста. Наприклад, в районі вулиці Запорізькій вторсировину можна здати в кількох точках біля Малого ринку, на вулиці Шкільній, на вулиці Залізничній і не тільки.
Різну вторсировину, в тому числі і пластик, можна здати за такими адресами:
- Вул. Магістральна, 98, тел .: (068) 452-10-80;
- Вул. Бородінська 6a, тел .: (068) 458-49-32;
- Вул. Іванова 9, тел .: (061) 228-55-06, (066) 337-51-00;
- Вул. Єнісейська, 6, тел .: (050) 457-63-62;
- Вул. Шкільна 25/250, тел .: (096) 85-97-785; (093) 488-19-25;
- Вул. Макаренко, 13. (061) 222-69-25, (050) 593-09-66.
Протягом кількох років у Запоріжжі, також, діє проект під назвою «Кольорові відра». Вони безкоштовно встановлюють свої баки в школах, офісах та інших закладах, та періодично забирають накопичену вторсировину: Г*оловний офіс проекту розташований за адресою: Запоріжжя, вул. Південне шосе, 1а. Моб: +38093337 7164
Ще один проект який допомагає запоріжцям із сортуванням сміття — «ZPSPACE». Це аматорський проект, команда яйого складається з 5 людей.Автори проекту впевнені, що відходам треба давати «друге життя» для уникнення екологічної проблеми у Запоріжжі. Ось декілька порад від «ZPSPACE», як створити умови для сортування сміття вдома. Спершу, треба організувати простір для сортування вдома. Для цього достатньо виділити 3 окремі коробки або пакети для пластику/заліза/скла, для паперу і для поліетиленових пакетів. В кожному районі нашого міста є пункти прийому вторсировини. Зверніться на сайт проекту zpspace.com.ua і дізнайтесь, де знайти такий пункт поблизу вашого дому. Але також на цьому сайті є перелік адрес інших пунктів прийому, за якими також легко здати сміття, яке не вдалось здати в пункт прийому вторсировини.
Поради, які дозволять самостійно робити світ краще.
- Zero waste.Відмовтесь від пластикових пакетів. На зміну їм можна придбати бавовняні сумки або багаторазові торбинки. Не хочете бруднити касу? Візьміть декілька таких сумок під окремі продукти. Купуйте на вагу, замість розфасованих продуктів. Один пластиковий пакет розкладається 200-300 років. Чи варті десятки пакетів життя однієї Планети?
- To go.Не робіть необдумані речі. Вибирайте каву на місці замість «to go» стаканчику. Не всі заклади перейшли на стакани з вторинних продуктів переробки. Але у Запоріжжі можна знайти і такі. Також, як альтернатива зараз дуже популярні багаторазові стакани під каву, вони прослужать не один десяток літ.
- Toothbrush. Зубну пластикову щітку людина повинна змінювати раз в 3 місяці. 4 щітки в рік. Помножити на 46 мільйонів українців. Як альтернатива можна купити дерев’яну або бамбукову щітку.
- Waterbottle. Пляшки для води. Купуючи нову пляшку води, ви збираєте дуже багато пластику, а можна просто купити одну гарну пляшку і набирати свіжу воду у спеціалізованих місцях. А якщо купити пляшку з фільтром вийде велика економія грошей.