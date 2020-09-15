У Мелітополі відкриють модельний офіс пробації

17 вересня 2020 року о 10:00 год. у м. Мелітополь (за адресою: вул. Олександра Невського, 35, м. Мелітополь, Запорізька область) відбудеться офіційне відкриття унікального для України модельного офісу пробації, створеного за сприяння ПРООН.
Пробація – це альтернатива тюремному ув’язненню, що базується на європейських стандартах роботи з правопорушниками і передбачає відбування засудженими покарання в громаді без ізоляції від суспільства. Працівники пробації не лише контролюють виконання клієнтами пробації покарань у громаді, а й спільно з державними і недержавними інституціями надають необхідну підтримку та допомогу таким особам для зміни способу життя та вирішення життєвих проблем, що призвели до вчинення правопорушення.
Метою пробації є підвищення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених і запобігання вчиненню ними нових злочинів.
Пробація України – найбільша пробація в Європі. Щороку через пробацію проходить понад 100 тисяч осіб засуджених до покарання без позбавлення волі.
Мелітопольський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області є найбільшим підрозділом пробації в Запорізькій області за чисельністю працівників (у відділі працює 17 співробітників) та лідером за кількістю правопорушників, які перебувають на обліку. Так, за 8 місяців 2020 року на обліку цього органу пробації перебувало 706 засуджених та осіб, на яких накладено адміністративні стягнення. Наразі на обліку цього відділу перебуває 432 клієнти пробації, з яких 34 особи жіночої статі та 1 неповнолітня особа.
17 вересня 2020 року колектив Мелітопольського міськрайонного відділу пробації розпочне свою роботу в оновленому офісі, відремонтованому та облаштованому Благодійною організацією «Благодійний фонд «Все можливо» у рамках реалізації проєкту «Посилення громадської безпеки в громаді м. Мелітополь шляхом організації комфортного середовища для отримання послуг представниками груп ризику на базі Мелітопольського МРВ Центру пробації в Запорізькій області за фінансової підтримки Проєкту Програми розвитку Організацій Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови миру в Україні (ПРООН) та Мелітопольської міської ради.
Під час створення модельного офісу пробації у Мелітополі використано сучасний міжнародний досвід з метою фундаментальної зміни підходу роботи із правопорушниками в Україні, а саме:
- При плануванні офісу застосовано підхід розмежування приміщення на дві зони: відкритої – червоної зони (де можуть перебувати засуджені і персонал) та закритої – зеленої зони (виключно для персоналу).
- У приміщенні передбачено окремі кабінети для індивідуальної роботи з дорослою категорією клієнтів пробації чоловічої статі, окремий кабінет для роботи з неповнолітніми правопорушниками та окремий – для роботи із засудженими жінками. Такий підхід враховує всі гендерно-чутливі фактори для якісного надання послуг з урахуванням їх психологічних та фізіологічних особливостей.
- Для підвищення мотивації працівників пробації створено комфортні умови праці: окремі службові кабінети з необхідним матеріально-технічним забезпеченням (сучасне комп’ютерне обладнання з можливістю надання онлайн-послуг для суб’єктів пробації). При цьому створено умови для захисту персональних даних.
- Дизайн офісу пробації відповідає сучасним викликам та завданням, нагадує офіси приватних компаній, має належний інтер’єр та устаткування.
- Офіс має зручну локацію, куди клієнти пробації легко можуть дістатися будь-яким громадським транспортом.
Участь у заході візьмуть представники Державної установи «Центр пробації», ПРООН, БО «БФ «Все можливо», органів місцевого самоврядування та державної влади, органів прокуратури та суду.
Місце проведення: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 35.
Початок заходу: о 10:00 годині.
Пресслужба
філії ДУ «Центр пробації» в Запорізькій області
zp1@probation.gov.ua