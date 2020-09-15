З прибутків запорізьких підприємств до місцевих скарбниць надійшло 84 мільйони

З прибутків запорізьких підприємств до місцевих скарбниць надійшло 84 мільйони

За вісім місяців 2020 року до місцевих бюджетів регіону надійшло 83 мільйони 893 тисячі гривень податку на прибуток (без врахування показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Лише у серпні підприємства і установи сплатили 15 мільйонів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.

З початку року компанії і організації м. Запоріжжя спрямували до міського бюджету 58,2 мільйона, мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання поповнили скарбниці на 8,4 мільйона, бердянські та приморські – 6 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – майже 3 мільйони, токмацькі і чернігівські – понад 1,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 1,4 мільйона тощо.

Всього на території регіону зареєстровано 955 платників податку на прибуток.

Зазначимо, цей платіж належить до загальнодержавних податків. Десять відсотків зі сплачених сум залишаються у розпорядженні місцевих рад. Крім того, до бюджетів громад зараховуються 100 відсотків податку, сплаченого підприємствами комунальної форми власності.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка