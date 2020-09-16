«Фармак» облаштував інноваційну аудиторію Національного фармацевтичного університету

15 вересня відбулось урочисте відкриття лекційної аудиторії кафедри «Технології фармацевтичних препаратів» НФаУ
«Роль фармацевта сьогодні неможливо переоцінити. Усі ми бачимо, як за час пандемії роль вітчизняного фармвиробника зросла для всіх країн – не тільки для України. Безперебійне постачання лікарських засобів – головне завдання, з яким ми справляємося. Ми ефективно працювали під час карантину, ні на хвилину не зупиняючи виробництво, і забезпечили захист для наших працівників у цей надскладний період. “Фармак” забезпечує необхідними ефективними та якісними ліками жителів України та майже 30 країн світу. З початку року ми постачили значну кількість складних, високотехнологічних ліків до Ізраїлю, Сінгапуру, країн ЄС та СНД тощо. Розвиток наукового потенціалу в Україні – стратегічне завдання для держави та бізнесу. Нам необхідно співпрацювати з вишами, які готують профільних фахівців. Надавати підтримку науковій спільноті, виділяти гроші на фундаментальну науку та стимулювати прикладні розробки. Це дасть змогу підтримувати науковий процес у країні й не буде сприяти відтоку фахівців. Ми впевнені, що за правильної політики підтримки вітчизняної науки Україна може стати одним зі світових R&D центрів. “Фармак” щороку випускає на ринок приблизно 20 нових складнокомпонентних лікарських засобів. У наукові розробки компанія інвестує приблизно 15 млн доларів США на рік. Тому ми, як ніхто, розуміємо необхідність підтримки вітчизняних ВНЗ. “Фармак” співпрацює із шістьма провідними вишами України. Студенти, проходячи практику в нас у компанії, мають доступ до найсучаснішого обладнання та передових розробок. Цього року ми підписали меморандум про співпрацю з Малою академією наук. Уже кілька років “Фармак” проводить “Школу молодого науковця”, з прагненням відродити науковий потенціал нашої країни. У компанії працюють 150 науковців, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак».
«Вимогою часу для вишів є співпраця з роботодавцями. Це єдиний шлях забезпечення якості освіти та практичної й особистісної готовності випускника до виходу на ринок праці. Комплексна співпраця стейкхолдерів відбувається на основі поєднання інтелектуальних, матеріальних, фінансових, корпоративних ресурсів партнерів через реалізації різноманітних програми співпраці. Це продуктивний діалог. Компанія “Фармак” – багаторічний стратегічний партнер Національного фармацевтичного університету в питаннях освітньо-наукової співпраці, забезпечення робочими місцями випускників, реалізації соціальних проєктів. Переконана, що розвиток прямого партнерства бізнесу та університету сприяє якості підготовки фахівців та підвищенню престижу професії фармацевтичного працівника», – підкреслила Алла Котвіцька, ректор НФаУ.