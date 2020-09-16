«Ювелірний Світ» у ВЦ «Козак-Палац»: прикрасити життя легко

З 17 по 20 вересня у виставковому центрі «Козак-Палац» проходитиме 19-а міжрегіональна спеціалізована виставка ювелірних виробів «Ювелірний Світ – 2020», організована Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Асоціації Ювелірів України.
Діамантовий партнер виставки:
Запорізька ювелірна фабрика «АRISTA»
Золоті партнери:
Ювелірна компанія «ТANGO»
Eurogold
«Ювелірний Світ» у Запоріжжі – завжди яскрава та довгоочікувана подія. Цей рік теж не є виключенням: на відвідувачів чекають відомі українські ювелірні будинки, представники закордонних торгових марок, нові яскраві компанії, заводи-виробники, ексклюзивні пропозиції та приємні бонуси. Загалом ювелірні вироби запропонують понад 70 учасників з різних міст України.
На виставці представлені:
Золоті та срібні прикраси
Прикраси з діамантами
Натуральне каміння
Столове срібло
Ювелірна біжутерія
Прикраси з емаллю
Вишукані подарунки
Ексклюзивні авторські вироби
Догляд за ювелірними виробами
Мистецькі вироби, картини художників
Оргкомітет:
тел.: + 38 (061) 213-50-26, (050) 484-33-67, expo2@cci.zp.ua
Вхід на виставку є платним. Ціна квитка 30,00 грн.
Реєстрація на сайті дає можливість безкоштовного входу:
https://expo.zp.ua/iuvelirnyj-svit-2020/
Форум відбуватиметься з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у «Козак-Палац» створені всі необхідні умови.
Виставка працює за графіком:
17 вересня – з 11.00 до 19.00
18,19 вересня – з 10.00 до 19.00
20 вересня – з 10.00 до 15.30