«Ювелірний Світ» у ВЦ «Козак-Палац»: прикрасити життя легко

«Ювелірний Світ» у ВЦ «Козак-Палац»: прикрасити життя легко

З 17 по 20 вересня у виставковому центрі «Козак-Палац» проходитиме 19-а міжрегіональна спеціалізована виставка ювелірних виробів «Ювелірний Світ – 2020», організована Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Асоціації Ювелірів України.

Діамантовий партнер виставки:

Запорізька ювелірна фабрика «АRISTA»

 

Золоті партнери:

Ювелірна компанія «ТANGO»

Eurogold

 

 «Ювелірний Світ» у Запоріжжі – завжди яскрава та довгоочікувана подія. Цей рік теж не є виключенням: на відвідувачів чекають відомі українські ювелірні будинки, представники закордонних торгових марок, нові яскраві компанії, заводи-виробники, ексклюзивні пропозиції та приємні бонуси. Загалом ювелірні вироби запропонують понад 70 учасників з різних міст України.

 

На виставці представлені:

Золоті та срібні прикраси

Прикраси з діамантами

Натуральне каміння

Столове срібло

Ювелірна біжутерія

Прикраси з емаллю

Вишукані подарунки

Ексклюзивні авторські вироби

Догляд за ювелірними виробами

Мистецькі вироби, картини художників

 

Оргкомітет:

 

тел.: + 38 (061) 213-50-26, (050) 484-33-67, expo2@cci.zp.ua

Вхід на виставку є платним. Ціна квитка 30,00 грн.

Реєстрація на сайті дає можливість безкоштовного входу:

https://expo.zp.ua/iuvelirnyj-svit-2020/

Форум відбуватиметься з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у «Козак-Палац» створені всі необхідні умови.

Виставка працює за графіком: 

17 вересня – з 11.00 до 19.00

18,19 вересня – з 10.00 до 19.00

20 вересня – з 10.00 до 15.30

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