Розпочалася реєстрація на дистанційні тренінги з онлайн промоції та продажів для МСБ

Програма ООН із відновлення та розбудови миру та Громадська школа бізнесу оголошують реєстрацію на безкоштовний онлайн-курс для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (МСБ) в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Програма спрямована на отримання знань та навичок щодо подолання наслідків, пов’язаних із пандемією коронавірусу COVID-19 у ринковому середовищі, та посилення здатності підприємців просувати свої продукти з використанням онлайн-каналів.
Хто може взяти участь?
Особи, які хочуть відкрити власний бізнес, стартапери, власники та керівники малого та середнього бізнесу, які проживають на території Донецької та Луганської областей (підконтрольні уряду України території) та окремих районів Запорізької області (Бердянський, Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, Якимівський, Більмацький райони). Перевага надається діючим бізнесам в наступних секторах:
– виготовлення кераміки,
– виробництво текстильної продукції,
– індустрія гостинності,
– виробництво харчових продуктів,
– виробництво устаткування та інжинірингові послуги,
– виробництво зернових та олійних культур,
– виробництво яловичини та коров’ячого молока,
– виробництво м’яса домашньої птиці та яєць,
– виробництво овочів та фруктів.
Навчання проходитиме 3 дні (з 10.00 по 14.00) та охоплює наступні теми:
- Оцінка бізнес-моделі та здатності прийняти багатоканальну стратегію продажів та перейти на електронну комерцію (клієнти та типи поведінки в магазинах, тип
товару (товарів), бренд та його позиціонування на ринку, обслуговування клієнтів);
- Просування товарів та послуг (стимулювання збуту, стимулювання споживачів, стимулювання торгівлі, прямий маркетинг, маркетинг подій);
- Національні та міжнародні платформи онлайн-продажів для МСБ, їх сильні та слабкі сторони;
- Системи доставки, що працюють в Україні. Як їх використовувати для ведення бізнесу та які переваги;
- Система обробки цифрових платежів.
До викладання запрошені досвідчені практики в сфері бізнесу:
- Руслан Бельтюков – досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств)
- Олександр Білоус – бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу.
Зареєструватися на тренінги можна до 24 вересня включно за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1mz-ReVyNLrNoBIgBTnivrpLPBwdJUwzW552JzUbkYUE/edit?ts=5f4617cd
Деталі за телефоном: +380 98 746 9497 та електронною поштою sten.oleh@gmail.com.
Навчальний курс реалізовує Громадська Школа бізнесу в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Королівства Данія.