Стартував останній етап акції «Твоя енергонезалежність». Зимовий газ для запоріжців за фіксованою ціною 5,49 грн за кубометр

Акція «Твоя енергонезалежність», яку вже вдруге проводить ТОВ «Запоріжгаз Збут», вийшла на фінішну пряму. 16 вересня стартував її останній, третій етап. До 30 вересня запоріжці можуть придбати газ на опалювальний сезон за фіксованою ціною 5,49 грн за кубічний метр.
За період дії акції, яка почалася 15 серпня, у ній взяли участь більше 1,5 тис. мешканців Запоріжжя та Запорізької області. Вони зарезервували за собою та оплатили 1,8 млн кубометрів блакитного палива.
«Участь в акції для запоріжців у цьому році як ніколи актуальна, адже з 1 серпня в Україні скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формуватиметься ринковими механізмами. Варто зауважити також, що перед початком опалювального сезону вартість газу традиційно зростає», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
Учасники акції «Твоя енергонезалежність» до 30 вересня можуть придбати необмежену кількість газу. Використати створений запас газу необхідно з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року.
Залишити заявку на участь в акції споживач може в декілька способів:
- через Особистий кабінет на сайті 104.ua;
- за телефоном Контакт-центру: (061) 2287404;
- у Центрах обслуговування клієнтів.
Акційна ціна фіксується для тих клієнтів, які сплатили заявлений обсяг газу. Якщо газ тільки замовлений, але не оплачений — ціна не фіксується. Участь в акції доступна усім споживачам – клієнтам ТОВ «Запоріжгаз Збут», які не мають заборгованості за спожитий природний газ та надали фактичні показники.