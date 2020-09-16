У Запоріжжі виявлено нелегальну АЗС “на колесах”

Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках операції “Акциз-2020” на території обласного центру встановили факт незаконного транспортування та збуту паливно-мастильних матеріалів.
Перевіркою встановлено, що місцевий мешканець, який не був зареєстрований в якості суб’єкта підприємницької діяльності, здійснював перевезення та продаж дизельного палива на автотранспортному засобі, обладнаному паливно-роздавальною колонкою. Товарно-супровідні документи на вантаж, а також відомості, які підтверджують, що вказаний автомобіль є пересувним акцизним складом, у громадянина були відсутні.
За результатами огляду виявлено та вилучено автомобіль “Фольксваген” разом з паливно-роздавальною колонкою, а також 600 літрів дизельного палива.
Головне управління ДФС у Запорізькій області